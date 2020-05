El PP suaviza su estrategia en la comisión de reconstrucción

Según la propuesta del PP a la que ha tenido acceso la Cadena SER, los de Pablo Casado, que este miércoles insistían sin éxito en proponer que la comisión de reconstrucción sirviese para analizar la actuación del Gobierno en la crisis, ha optado por la estrategia de rebajar el perfil político de la comisión y redirigir sus peticiones hacia un perfil más técnico.

.pdf La propuesta del PP. / CADENA SER

Si bien el PSOE propone solicitar las comparecencias de varios miembros del Gobierno y de otros cargos del ámbito sanitario resulta significativo que los populares no incidan en este asunto que inicialmente era el elemento central de su estrategia.

La propuesta de comparecientes del Grupo Parlamentario Popular en la Plenaria de la Comisión es la siguiente:

Rafael Matesanz (Doctor en Medicina y Cirugía. Jefe de Sección de Nefrología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Creador de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT)).

José María Martín-Moreno (Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia. Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada, y Doctor en Salud Pública, Epidemiología y Gestión Sanitaria por la Universidad de Harvard (EEUU)

También quiere llamar al Presidente de la ONCE: Miguel Carballeda y al Presidente de la CRUE: José Carlos Gómez Villamandos. En el área económica quiere citar al Gobernador Banco de España: Pablo Hernández de Cos y a la Presidenta de AIREF: Cristina Herrero y en el ámbito europeo piden llamar a Román Escolano, ex ministro popular de Economía y José María de Areilza, ex asesor de José María Aznar.

Así mismo El Grupo Parlamentario Popular propone la siguiente solicitud de documentación preliminar:

Solicitar al Instituto Nacional de Estadística, todas las estadísticas de PIB y descomposición por sectores, y todas las estadísticas de empleo.

Solicitar a la CEOE y a las organizaciones empresariales de las CCAA todos sus programas de reconstrucción.

Asimismo, solicitar a los sindicatos sus programas de reconstrucción.

Solicitar a la Comisión Europea documentación detallada de todas las iniciativas emprendidas para hacer frente a la crisis del COVID-19 en áreas como: sanidad pública, viaje y transporte y turismo, trabajos y economía, gestión de crisis y solidaridad, ayuda de emergencia, innovación, investigación, digitalización y lucha contra la desinformación.

Solicitar todos los informes del año 2020 de la OCDE.

