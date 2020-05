Si te llega este correo de la DGT, ni caso: es una estafa para hacerse con tu dinero

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha alertado, a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, sobre una nueva estafa mediante la que un grupo de cibercriminales quiere hacerse con nuestros datos tanto personales como financieros. Un nuevo caso de phishing, como otros tantos que se están produciendo durante las últimas semanas, mediante el que los estafadores y estafadoras te informarán sobre una supuesta multa no pagada a su víctima.

A pesar de que la Dirección General de Tráfico no comunica las sanciones a través de correo electrónico, ni utiliza términos como "tránsito", los estafadores han conseguido engañar a varias personas. Por esa misma razón, y para evitar que la sociedad siga cayendo en la trampa, desde la DGT nos recomiendan que no pulsemos sobre ningún enlace y que borremos el mensaje en caso de que resulte sospechoso.

"Detectamos en nuestro sistema un registro de multa de tránsito no pagada"

En esta ocasión, los estafadores nos enviarán un correo electrónico que cuenta con el logo oficial tanto del Ministerio de Interior como de la Dirección General de Tráfico. Un correo mediante el que te avisarán de que han detectado una multa de tráfico no pagada desde hace varias semanas: "Detectamos en nuestro sistema un registro de multa de tránsito no pagada. Para mayor información sobre la multa de tránsito, descargue el detalle en lo siguiente link".

📢🔴 Si recibes un email reclamando el pago de una multa con el nombre de #DGT y sus logos #NoPiques es #Falso #Phishing.



👉No pinches en ningún enlace y elimina el correo⚠️✉️

👉 DGT no comunica las sanciones de esta forma ni usa términos como multas de "tránsito". pic.twitter.com/hqcwqzxyWb — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) May 11, 2020

Tras pulsar sobre este enlace, el correo nos redirigirá a una página que se asemeja a la de la DGT. Una página en la que nos pedirán nuestros datos personales e incluso bancarios para poder pagar la multa en cuestión. Sin embargo, y al igual que pasa con otras estafas de estas características, no conseguirás pagar la multa porque no existe. En su lugar, le habrás regalado tus datos tanto personales como terceros para poder hacerse con el control de tus cuentas. Por esa misma razón, y antes de dar cualquier tipo de datos a terceros, te recomendamos que te dirijas a canales oficiales para salir de dudas.

No, las notificaciones oficiales de la DGT nunca te llegarán a través de correo electrónico

Como ya ha pasado en otras ocasiones, la DGT ha recordado a la sociedad que nunca realizan notificaciones oficiales a través de correo electrónico. Estas siempre llegarán a través de una carta certificada o por el sistema de certificaciones vial. Por esa misma razón, y si has recibido un mensaje de estas características, desconfía. No solo porque tan solo lleguen a través de una carta certificada, sino porque hay varios factores que demuestran que no es real.

Por otro lado, también hay que destacar que el mensaje está plagado de fallos ortográficos. Desde varios "tránsito" sin tilde hasta un cierre de mensaje que genera sospechas: "Descargue el detalle en lo siguiente link". Una serie de errores, que no suelen darse en este tipo de notificaciones, que demuestran que es una estafa más. Por esa misma razón, y si recibes un mensaje de estas características, ni caso.