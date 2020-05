Educación y comunidades autónomas analizan cómo será la vuelta al cole

El Ministerio de Educación y las comunidades autónomas se reúnen este jueves para analizar el final de este curso y empezar a diseñar el que viene. El plan de desescalada del Gobierno permite la vuelta a las clases de firma voluntaria en algunos cursos a partir de la fase 2 a los alumnos de 0 a 6 cuyos padres acrediten que tienen que realizar un trabajo presencial y para alumnos de 4º ESO, Segundo Bachillerato y FP. Eso si, dividiendo los grupos de más 15 alumnos en dos para que vayan a clase días alternos o en grupos paralelos.

Comunidades en contra

Al menos seis comunidades están en contra de la vuelta a las aulas de los alumnos de infantil (0-6). Aragón, Baleares, Castilla - La Mancha, donde Gobierna el PSOE, Murcia, Andalucía - PP- y País Vasco (PNV. Consideran que no se dan las condiciones. Euskadi quiere, sin embargo, adelantar al lunes la vuelta a clase de los alumnos mayores a pesar de que el plan del ejecutivo no lo permite (Euskadi está en la fase 1) y del gran malestar que ha generado entre la comunidad educativa que asegura que no están preparados todavía.

En general, en el resto de comunidades hay consenso con intentar que los alumnos de bachillerato puedan volver a clase aunque sea a final de junio para poder preparar la EBAU.

La prueba de acceso a la universidad es otro de los asuntos que se va a analizar mañana: Educación prepara un plan de recomendaciones que aún deberá tener el visto bueno de Sanidad en el que se va a incluir la recomendación de usar mascarillas si no se pueden mantener las distancias recomendadas, a la llegada al examen, por ejemplo. También que la prueba se haga en espacios con suficiente aforo y ventilación y que haya geles a disposición de estudiantes y examinadores para el lavado de manos. Ya contamos en la SER la semana pasada que varias comunidades habían ampliado el número de sedes para hacer la EBAU en universidades o institutos para garantizar el espacio y evitar desplazamientos

Sobre el curso que viene, fuentes del Ministerio de Educación aseguran que se van a analizar los distintos escenarios posibles en función de cual pueda ser la evolución de la pandemia. La ministra Celaá advirtió hace unos días que sin vacuna o un tratamiento eficaz habrá que limitar el número de alumnos por clase y combinar la enseñanza presencial y on line. Cómo organizar los centros en esas condiciones es uno de los temas que habrá que abordar y las comunidades deberán expresar sus necesidades en cuanto a capacidad tecnología, medios o personal. Otro de los temas esenciales es la reforma del currículo de forma que permita abordar el curso que viene contenidos que se han quedado pendientes por la suspensión de las clases y aligerar las materias a los conocimientos esenciales.