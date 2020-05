Resultados prometedores en una vacuna de coronavirus probada en monos en un ensayo de la Universidad de Oxford

El candidato a vacuna contra el coronavirus desarrollado por la Universidad de Oxford ha producido anticuerpos y, por lo tanto, ha proporcionado protección contra la enfermedad del COVID-19 en seis monos, de la especie Rhesus. Y esto es importante porque estos macacos tienen un sistema inmunitario parecido al del ser humano.Este ensayo en monos ha sido realizado en Estados Unidos con la colaboración de los prestigiosos Institutos Nacionales de Salud de este país y da "esperanza" para esta vacuna que ya ha sido también inoculada a 1.000 personas sanas que se presentaron de forma voluntaria.

Un grupo de monos fue expuesto al virus SARS-CoV-2 y este fue el prometedor resultado: los seis ejemplares que fueron vacunados tenían menos virus en sus pulmones y vías respiratorias. Además, ninguno de estos animales desarrolló neumonía.

Por lo tanto, este candidato a vacuna protege el cuerpo de los monos del COVID 19, pero los responsables de este proyecto explican que todavía "no hay garantía de que este resultado se produzca también en personas".

Más proyectos

Los resultados de este ensayo todavía no han sido revisados por otros científicos independientes y tampoco han sido publicados aún de forma oficial en una revista científica. Sin embargo, el profesor Stephen Evans, miembro de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, ha calificado a la BBC este estudio como de "alta calidad y muy alentador".

Este tipo de vacuna sólo contiene una "parte" del virus, la más reconocible, y la estrategia consiste en que el cuerpo humano la reconozca y, cuando esté expuesto a él, sepa reaccionar y producir los anticuerpos adecuados para poder combatir la infección.

En la actualidad, se están desarrollando más de 100 vacunas experimentales contra el COVID 19, pero sólo en Estados Unidos, China y Europa se ha pasado ya a la decisiva fase de ensayos en humanos.