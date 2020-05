"Esta es la jugada que debería hacer el Barcelona": Adriá Albets deja claro el movimiento clave para el Barça

Los periodistas especializados en la información del Fútbol Club Barcelona en la Cadena SER, Sique Rodríguez, Lluís Flaquer, Adriá Albets, Jordi Martí y Xavier Saisó, estuvieron este jueves en una charla digital en los canales oficiales de Carrusel Deportivo para analizar la actualidad azulgrana.

Palabras de Clattenburg y el VAR

Jordi Martí: "El VAR es una herramienta que hace al fútbol más justo, lo tenemos que proteger, tenemos que proteger la tecnología".

Sique Rodríguez: "Con el VAR el Real Madrid tendría unas cuantas Champions menos. En la Séptima, el gol de Mijatovic es fuera de juego como una casa, fuera de juego, reconocido por el árbitro, de Ramos en Milan, en una de los años 50 un penalti pitado que es dos metros fuera del área... no recuerdo errores a favor de un equipo en finales de Champions tan bestias como los que ha recibido el Madrid".

Lluís Flaquer: "Soy contrario al VAR porque hay errores que un árbitro debería ver por su propia naturaleza de árbitro. Con el VAR también ha habido errores que no se han solucionado, no es la panacea".

Xavier Saisó: "Creo que la tecnología es muy importante, en el basket se lleva y en Estados Unidos en la NFL desde hace años".

Fichajes

Jordi Martí: "Lautaro, si viene, va a ser un magnífico fichaje. Tendrá que hacer espabilar a jugadores como Luis Suárez"

Sique Rodríguez: "En el Barcelona son conscientes de que se les mirará con lupa, van a controlar hasta el último céntimo que se gasten. Están trabajando en incluir jugadores para que la operación baje de precio. El acuerdo con Lautaro está encarrilado desde hace tiempo. La dirección deportiva quiere a Lautaro pero Bartomeu quiere traer a Neymar".

Jordi Martí: "El que quiere a Neymar es el vestuario, encabezado por Messi".

Lluis Flaquer: "Si Luis Suárez no se va, no entiendo la urgencia para traer a un '9' a ese precio. ¿La urgencia no debería ser el centro de la zaga que es un solar? Yo creo que sí. ¿Un equipo en el que está Suárez, Messi, Griezmann, Dembélé, Braithwaite y Ansu Fati necesita ir al mercado a gastarse 100 kilos porque necesita más gol y desequilibrio? Algo estamos haciendo mal".

Adriá Albets: "La jugada maestra sería vender a Dembélé y fichar a Lautaro, es la jugada que tendría que hacer el Barcelona. El Barça necesita carácter, gol y juventud".

El banquillo azulgrana

Sique Rodríguez: "Me encantaría que Setién triunfase en el Barcelona pero creo que va a pasar sin hacer demasiada historia en el club".

Adriá Albets: "No ha tenido tiempo de demostrar casi nada, hay que darle más tiempo. Estoy seguro de que va a seguir la próxima temporada y me parece bien, tiene que demostrar".

Xavier Saisó: "Yo creo que va a seguir Setién. Veremos si se reanuda LaLiga y si hay una hecatombe, pero si no yo creo que va a seguir".

Jordi Martí: "Le pido a Setién coraje, empuje y valentía para dar oportunidades a los chavales de la casa. Dales oportunidades, como hizo Guardiola".

Lluís Flaquer: "A mí me gustaba Setién, creo que llegó al Barça con unas ideas muy buenas, con un plan de juego muy atractivo y una apuesta por la cantera que pretendía ser firme, pero es que el Setién actual ha dado unos pasos atrás respecto a esas ideas".