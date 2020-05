Toni Kroos: "Es probable que algunos en el Bayern lamenten haberme dejado ir"

El internacional alemán, Toni Kroos, reiteró, en una entrevista con el canal Eurosport, su intención de terminar su carrera en el Real Madrid y descartó que al finalizar su contrato en 2023 se marche a China o a otra liga.

"Tengo el propósito de estar aquí esos tres años, entonces tendré 33 años y será un buen momento para pensar cómo me siento y si quiero seguir jugando (...) Sobre mí no habrá titulares como 'Kroos se va dos años a China' o cosas parecidas. Olvidaos" recalcó el jugador del Real Madrid.

Kroos tampoco contempla la opción de Rencontrarse con Pep Guardiola después de 2023 en el caso de que el técnico todavía esté al frente del City: "Si nos reunimos y pensamos que todavía se puede renovar por un año, porque todavía el rendimiento en suficientemente bueno y todavía tengo motivación, no lo descartaría. Lo que sí no me puedo imaginar es irme con 33 años a Inglaterra donde se juega un fútbol muy físico". "En general, no puedo imaginarme irme a otra parte", explicó.

Además, el centrocampista reconoce que se siente orgulloso al ver cómo ha cambiado la percepción sobre él en Alemania desde que dejó el Bayern Múnich para fichar por el Madrid: "En Múnich había la sensación de que yo era un internacional entre muchos. Muchos pensaron que iba a fracasar en el Madrid", recordó.

Ahora, dijo Kroos, "es probable que algunos en el Bayern lamenten haberme dejado ir". También comentó que desde España se mira con expectación la reanudación de la Bundesliga y que se espera que no tenga problemas que podría repercutir también en otras ligas europeas.