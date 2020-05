Luis Suárez: "Arthur no ha hecho nada. ¿Crees que lo que ha hecho hasta hoy no lo podría haber hecho Aleñá?

Luis Suárez, el único balón de oro español y comentarista de Carrusel, ha asegurado en el'Què t'hi Jugues!' de SER Catalunya ha mandado un recado a uno de los titulares de la plantilla: Arthur. "¿Tú crees que lo que ha hecho Arthur hasta hoy, no lo podría haber hecho Aleña? Por lo menos lo mismo", ha exclamado, asegurando que Setien debe tirar de la cantera: "no puede hablar y después que no meta a nadie".

"Si tú vas a mirar la historia del Barcelona, cuando había, aunque fuera joven, pero que era un jugador del nivel del Barcelona, el entrenador que estaba lo metía, y esto es lo que también tiene que hacer él", ha dicho en referencia a Setién. "Si viene uno de fuera tiene que jugar a un nivel alto, y entonces Aleña está allí sentado en el banquillo y lo mira, como se tuvieron que ir Rafinha i Thiago. Si hay, el entrenador tiene que meterlo enseguida. Además, hoy cuestan mucho los jugadores y andar a buscar uno que le pagas como si fuera de verdad y después no lo es, entonces haz jugar el de casa".

Sobre Lautaro Martínez y Luis Suárez

"Él estuvo muy bien en el anterior campeonato. Se ve que es un jugador muy interesante porque si lo quieren tantos equipos es natural que sea así", ha dicho sobre el delantero del inter. En cambio, cree que se debe buscar un recambio a Suárez."El Barcelona no puede estar esperando a ver qué pasa y si puede o no puede. Si puede, encantado porque ha rendido siempre fenomenalmente. Si no, tiene que ir a buscar ya un sustituto y que no lo coja el toro fuera de posición".

"Y a Lautaro, por ejemplo, Messi lo conoce bien porque juega con el equipo nacional, y si él dice que sí, pues sí, porque además quiere decir que él se encuentra a gusto con este jugador, como se encuentra a gusto con Suárez". Don Luis considera que "hay que empezar a renovar en algunos aspectos, en algunas cosas, sobre todo en lo que es el que mete goles. Hay que andar con ojo y si hay uno por ahí hay que cogerlo".