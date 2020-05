Borussia Dormtund - Schalke 04 : horario y dónde ver en TV la vuelta de la Bundesliga

El Borussia Dortmund y el Schalke 04 disputan este sábado 16 de mayo la jornada 26 de Bundesliga, que es la de la vuelta del fútbol a Alemania. Se disputará a partir de las 15.30 horas.

El Borussia Dormtund - Schalke 04 se disputará en el Signal Iduna Park de Dortmund.

A qué hora es el Borussia Dormtund - Schalke 04

El Borussia Dormtund - Schalke 04 con el que regresa la Bundesliga, se disputa a las 15.30 horas de este sábado 16 de mayo. Un encuentro que será muy seguido más allá de las fronteras alemanas, ya que es el estreno de una gran liga, que significa la vuelta del fútbol.

Dónde ver por TV el Borussia Dortmund - Schalke 04



El Borussia Dormtund - Schalke 04 de la jornada 26 de Bundesliga se puede ver en televisión a través de los diferentes canales de la plataforma de pago de Movistar Plus: tanto en #Vamos como en Movistar Liga de Campeones, en lo que será la vuelta del fútbol tras la pandemia del coronavirus.

Previa del partido

Los amarillos jugarán primero en un duelo muy atractivo frente al Schalke, sexto en la tabla y algo venido a menos antes del parón. Los pupilos de Lucien Favre acumulan cuatro victorias seguidas en Liga y no pretenden aflojar en su persecución al Bayern. Para ello, su gran artillero Erling Haaland será la referencia con los ojos de toda Europa puestos en él. El parón también ha servido para avivar los rumores sobre su futuro, incluidos los que le visten con los colores del Real Madrid.

Enfrente estará un Schalke 04 que no atraviesa su mejor momento. Los 'mineros' no ganan en Liga desde el 17 de enero -siete partidos- y necesitan el triunfo como el comer si no quieren perder la posición de Europa League y dejar de soñar con jugar la 'Champions'. Hoffenheim, Wolfsburgo y Friburgo aprietan por ella.