Lo que puedes hacer y lo que no en la fase 1 de la desescalada en España

Desde que comenzó el estado de alarma por el coronavirus el pasado 14 de marzo ha habido en toda España casi 8.000 detenidos por infringir las normas que dicta esta situación y se ha llegado casi al millón de propuestas de sanción.

El máximo de actas se tramitaron durante la llamada 'hibernación' de la economía y la Semana Santa, cuando llegaron a superar las 25.000 por día, con picos de más de 200 detenidos.

El barrio madrileño de Salamanca se convirtió este miércoles, coincidiendo con las protestas de Núñez de Balboa, en el tercer distrito con más propuestas de sanción por parte de la Policía Municipal de Madrid por incumplimientos del real decreto que regula el estado de alarma, seguido de Puente de Vallecas y Carabanchel y por encima del distrito Centro, cuarto, según datos proporcionados por el Ayuntamiento.

En la fase 1, el Gobierno permite la apertura al público de los comercios con superficie igual o inferior a 400 metros cuadrados, las terrazas al aire libre (al 50% de su capacidad y con ocupación máxima de 10 personas por mesa) y los mercadillos (a un 25% de su capacidad), exceptuando aquellos que se encuentren dentro de parques o centros comerciales sin acceso directo e independiente desde el exterior. Las grandes tiendas que superan los 400 metros no pueden abrir.

Esta apertura no está exenta de que se respeten una serie de condiciones entre las que se encuentran: respetar la distancia mínima entre personas, limitar el aforo en el interior del local en caso de que esa distancia no pueda garantizarse, establecer un horario preferente de personas mayores de 65 años, extremar medidas de limpieza, etc.

¿Van a abrir los mercadillos?

Sí, los mercadillos pueden abrir, aunque se debe dar preferencia a "aquellos productos alimentarios y de primera necesidad y procurando que sobre los productos comercializados (...) se garantice su no manipulación por parte de consumidores".

Se debe garantizar una limitación al 25 por ciento de los puestos autorizados y la afluencia debe ser inferior a un tercio del aforo habitual. Además, el vendedor y el cliente deben mantener una distancia de seguridad de al menos un metro y la distancia entre puestos debe ser de dos metros.

¿Puedo ir a un bar que está a un kilómetro?

En cuanto a la distancia a la que podemos desplazarnos para ir a un establecimiento, podemos superar el kilómetro de distancia desde nuestra vivienda. Sin embargo, la terraza debe encontrarse en el mismo municipio o en uno colindante al que vivimos. Además, habrá que desinfectar las mesas entre un cliente y otro, y no se podrán utilizar cartas de uso común ni servilleteros.

¿Puedo ir en coche a la terraza de un bar?

Está permitido desplazarnos en nuestro vehículo para ir a tomar algo a una terraza superando el kilómetro de distancia de nuestra vivienda, pero el establecimiento debe encontrarse en el municipio en el que vivimos o en uno colindante al mismo.

¿Puedo ir a mi administración de lotería?

En la fase 1, las administraciones de loterías pueden abrir sus puertas al público, a excepción de aquellas que se encuentren ubicadas dentro de centros comerciales o parques comerciales, sin acceso directo e independiente desde el exterior.

¿Puedo ir a mi segunda residencia?

Tras un cambio de última hora, el Gobierno permite los desplazamientos a segundas residencias dentro de una misma provincia, isla o área sanitaria autorizada en la fase 1 del plan de desescalada, del mismo modo que se permiten los desplazamientos a hoteles y alojamientos turísticos.

¿Con quién puedo ir en el coche?

En las zonas que ya se encuentran en la fase 1 pueden viajar en vehículos de hasta nueve plazas (incluido el conductor), tantas personas como plazas tenga el vehículo, siempre y cuando todas ellas residan en el mismo domicilio. Además, en este caso el uso de mascarilla no es necesario.

En cuanto a las personas que no vivan en el mismo domicilio, pueden desplazarse en vehículos de hasta nueve plazas dos personas por cada fila de asientos utilizando mascarilla y respetando la máxima distancia posible.

Por su parte, en los vehículos que cuentan únicamente con una fila de asientos pueden desplazarse como máximo dos personas llevando mascarilla y con la máxima distancia posible.

¿Es obligatorio el uso de mascarillas en el coche?

Sigue vigente el uso obligatorio de mascarillas que cubran nariz y boca en transporte público, incluidos taxis o VTC.

En el caso de los transportes privados particulares y privados complementarios de personas en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, no será obligatorio el uso de mascarilla siempre que todas esas personas residan en el mismo domicilio.

¿Puedo ir a otra provincia que está en la misma fase?

La movilidad de los ciudadanos entre provincias, aunque ambas se encuentren en la misma fase de la desescalada, no se permitirá hasta llegar a la "nueva normalidad", que como pronto arrancará a finales de junio.

Según la orden publicada por el Boletín Oficial del Estado (BOE), podrán desplazarse entre provincias aquellas personas que los justifiquen por "motivos sanitarios, laborales, profesionales o empresariales, de retorno al lugar de residencia familiar, asistencia y cuidado de mayores, dependientes o personas con discapacidad, causa de fuerza mayor o situación de necesidad o cualquier otra análoga de naturaleza".

¿Abren los hoteles?

El desplazamiento a hoteles y alojamientos turísticos dentro de la misma provincia o territorio está permitido en la fase 1.

Según la Orden del Ministerio de Sanidad, estos hoteles y establecimientos turísticos podrán iniciar la actividad con una serie de condiciones: los servicios de restauración y cafetería están permitidos exclusivamente para clientes hospedados y no podrán prestarse en las zonas comunes, que permanecerán cerradas.

Además, la utilización de piscinas, spas, gimnasios, miniclubs, zonas infantiles, discotecas, salones de eventos y todos aquellos espacios análogos que no sean imprescindibles para el uso del hospedaje del hotel o del alojamiento tampoco están permitidos.

¿Siguen las mismas franjas horarias?

Las comunidades y ciudades autónomas que pasan a la fase 1 de desescalada podrán ajustar hasta dos horas antes o dos horas después la franja horaria reservada a los paseos de menores de 14 años, que quedaba limitada entre las 12.00 y las 19.00 horas.

Las franjas horarias previstas en este artículo no serán de aplicación a aquellos municipios y entes de ámbito territorial inferior al municipio que administren núcleos de población separados con una población igual o inferior a 5.000 habitantes, en los que la práctica de las actividades permitidas por esta orden se podrá llevar a cabo entre las 6:00 horas y las 23:00 horas.

Las franjas horarias para cada grupo de edad establecidas días antes de que entrara en vigor la fase 0 en todo el territorio español, excepto en las cuatro islas que entraron en la fase 1 directamente, siguen vigentes para regular los paseos y las prácticas de deporte no profesional.

¿Podemos visitar a los abuelos?

En cuanto al encuentro con personas mayores de 65 años, la Orden publicada en el BOE el 9 de mayo especifica en el capítulo 1, artículo 2.2, que "las personas vulnerables al COVID-19 también podrán hacer uso de las habilitaciones previstas en esta orden, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo rigurosas medidas de protección".

Por lo tanto, los encuentros de las familias con sus abuelos sí están permitidos, bien en sus domicilios o en una terraza, dentro de que se respeten límites y se mantengan rigurosas medidas de protección, como menciona el texto.

¿Podemos reunirnos más de 10 personas?

En este nuevo contexto, existe una excepción a la norma que rige un máximo de 10 personas por grupo y es la que se contempla en el artículo 7 (libertad de circulación) del capítulo II (Flexibilización de medidas de carácter social) de la nueva Orden del Ministerio de Sanidad publicada en el BOE que dice: "A estos efectos, los grupos deberían ser de un máximo de diez personas, excepto en el caso de personas convivientes".

¿Se puede ir a misa?

Las misas en la fase 1 del plan de desescalada están permitidas manteniendo un aforo del 30% y una distancia de seguridad de al menos un metro. Además, los asistentes deben usar mascarilla con carácter general y evitar el contacto personal. Tampoco se distribuirán objetos, libros o folletos, ni se podrá tocar o besar objetos de devoción u otros objetos, y no habrá coro.

¿Puedo ir a concesionarios o pasar la ITV?

Sí. Los concesionarios de vehículos y las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV), independientemente de la superficie de sus locales, podrán abrir sus puertas al público en todas las regiones y territorios que se encuentren dentro de la fase 1 atendiendo al público con cita previa.

¿Se puede cazar y pescar en fase 1?

No. El Gobierno ha excluido la caza y la pesca deportiva de la fase 1 de la desescalada, que permite la práctica no profesional de deportes individuales que no requieran contacto con terceros.

¿Puedo ir al gimnasio?

Durante la fase 1 de la desescalada, los españoles pueden ir a los centros deportivos que ofrezcan sus servicios de forma individualizada y con cita previa.

¿Puedo visitar museos?

En la fase 1 del plan de desescalada los museos pueden abrir con un con un 30% de aforo, manteniendo una distancia de seguridad de dos metros y con los elementos táctiles para el visitante inhabilitados, sin audioguías ni folletos. La reducción del aforo deberá aplicarse a cada una de sus salas y espacios públicos.

¿Abren los teatros?

Sí. Los establecimientos para actos y espectáculos culturales, sean abiertos o al aire libre, podrán reabrir con un tercio de su aforo autorizado en la fase 1 de la desescalada. En todo caso, en lugares cerrados, no podrá haber más de treinta personas en total y, si son al aire libre, dicho aforo máximo será de doscientas personas.

