Peleteiro: "No voy a competir este año, es una falta de respeto que la IAAF quiera recuperar el triple salto"

Ana Peleteiro es la mejor atleta española y cada vez que habla es de obligado cumplimiento escuchar y analizar sus palabras. Habla tan claro en la pista como fuera de ella. Y una buena muestra de ello es el directo realizado este viernes a través de las redes de Carrusel Deportivo.

La gallega desveló que “yo este año no voy a competir porque la IAFF ha sacado el triple salto del calendario y ahora les interesa meterlo pero yo no voy a ir a ningún evento porque me parece una falta de respeto” en referencia a la idea que tiene la federación internacional de recuperar ciertas modalidades como el triple salto para las citas de la Diamond League con las que quieren salvar la temporada”. La atleta asegura que “vamos a plantear los entrenos como si fuéramos a competir pero no lo voy a hacer” y admite que “ahora van a hacer calendarios para ganar dinero y tratan a los atletas como objetos.”

🔴 EN DIRECTO | @apeleteirob: "Estoy rodeado de campeones, como para no pensar en una medalla olímpica"



"He tenido un cambio de actitud brutal, he madurado mentalmente" https://t.co/J9rvxuWIEY — Carrusel Deportivo (@carrusel) May 15, 2020

Peleteiro fue una de las atletas que desde que se inició el Estado de Alarma por el coronavirus tuvo claro que lo de menos era entrenar, abogó por la suspensión de los Juegos Olímpicos y quedarse en casa. “Los deportistas que se han quejado por no poder entrenar no me representan, para nada. Son egoístas. Cómo pueden pensar en entrenar cuando mueren miles de personas. Me llegaron a repugnar todos esos comentarios de los deportistas” reconocía en la charla en la que también participó el especialista de atletismo de la Cadena SER, José Luis López.

Ana admite que “estaba enfadada con mi gremio por pensar en entrenar. Yo solo pensaba que en qué mundo viven” y que “yo soy suficientemente empática como para ponerme en la piel de los familiares que han sufrido. He tenido broncas porque algunos se saltaban el confinamiento. Le he echado en cara a muchos cómo podían ser tan egoístas de pasarse eso por el forro y luego salir a dar palmadas a las ocho. No tienen vergüenza”.

La atleta gallega sueña con participar en sus primeros JJOO el año que viene y apunta que “estoy muy motivada con los Juegos” y que “estoy rodeada de campeones, como para no pensar en la medalla olímpica”.