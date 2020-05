Críticas a la primera equipación del Real Madrid del próximo año: "Es horrible"

El portal lleva adelantando desde hace años las equipaciones de varios equipos de fútbol, y esta vez le ha llegado el turno al club blanco. "Exclusivo: Real Madrid 20-21 Home Kit filtrado" anunciaban en sus redes sociales. En solo cuestión de minutos, las redes sociales han enloquecido generando múltiples opiniones, aunque no ha tenido muy buena acogida.

Primera equipación

La primera equipación sigue manteniendo el color blanco, símbolo del club merengue, aunque no novedades que no han gustado nada. Unas mangas adornadas en rosa, con un estampado animal print. También tres bandas, con el mismo estampado y color, que representan a la marca adiddas. Dichas bandas van por debajo del brazo y recorren todo el lateral de la camiseta. El cuello en pico, no es la primera vez que lo usan los blancos en sus equipaciones, aunque el logo cambiaría pasando a "Emirates Fly Better".

Segunda equipación

Posible segunda equipación / Twitter

Para la segunda equipación apuestan por el rosa, color que ya han usado otras temproadas, como en la 2014, convirtiéndose en una de las camisetas más vendidas de la historia madridista. Aunque hay que destacar que este rosa no se parece a los anteriores, puesto que es un color más apagado. Conserva el animal print de las mangas, pero no el de los laterales. Las tres líneas pasan de los costados a los hombros, en color blanco, como todos los detalles de dicha camiseta.

Tercera equipación

Posible tercera equipación / Twitter

La tercera equipación rompe con los dos modelos anteriores. En color negro con detalles en fucsia. Lo que más destacada es el estampado que recorre toda la camiseta siguiendo una especie de patrón gris contrastando con el fondo oscuro de la misma.