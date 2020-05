El diario francés 'Liberation' arremete contra Ayuso: "No ha parado de generar controversia"

"La representante electa del PP encadena declaraciones vehementes, contradictorias y surrealistas en su gestión de la pandemia", empieza el durísimo artículo del diario francés 'Liberation' en referencia a cómo Isabel Díaz Ayuso está afrontando la crisis del coronavirus en la comunidad. Sus pataletas respecto a los criterios por los que Madrid no puede avanzar a la siguiente fase o el 'esperpento' de Ifema han traspasado las fronteras y ahora son los medios franceses quienes cargan sus tintas contra la presidenta. "Es un elemento problemático", dicen.

El artículo comienza con datos claros: Madrid es la comunidad en España que concentra el 29% de los casos de coronavirus. Junto a esto, destacan los motivos por los que Ayuso ha sido noticia en las últimas semanas: desde las virales fotos que se hizo para el diario 'El Mundo', que luego muchos; incluso del entorno del PP calificaron como 'Máter Dolorosa', hasta el 'lío' de los contratos con la empresa Room Mate. Empresa en cuyo apartahotel sigue residiendo la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Experiodista e inconsistente"

El diario continúa diciendo que, pese a estudiar Periodismo y Comunicación Política es, cuanto menos, "inconsistente" ya que, por un lado, echa la culpa a Pedro Sánchez de "ser un dictador de la izquierda" con "miles de muertos a sus espaldas" al tiempo que Madrid, con competencias en Sanidad, tiene las peores estadísticas del país con el 33% de las muertes.

Después, se mete de lleno en la polémica de Room Mate en la que hubo "irregulares" modificaciones en el contrato por el que se adjudicaba un monto a empresas para albergar a víctimas del coronavirus. "Habiendo dado positivo en COVID-19, la presidenta se mudó a una habitación de apartahotel por 80 euros al día, un precio tres veces inferior a lo que cuesta", dice el diario.

'Liberation' sentencia diciendo que Ayuso un día defiende "dar pizzas" a los niños vulnerables de la región, mientras que al día siguiente asegura que "con techos altos" el coronavirus se cura más fácilmente. También, recuerda el diario, no nos podemos olvidar de la "confusión" que tuvo la presidenta al tratar de descifrar lo que significaban las siglas de "COVID-19". La 'D' es de diciembre, llegó a decir Ayuso, cuando en realidad no es otra cosa que la 'D' de 'desease' o enfermedad en inglés.

Hoy Ayuso se ha enterado en plena rueda de prensa que se ha publicado un informe de Sanidad en el que se detallan los motivos por los que la comunidad de Madrid no ha pasado a la 'fase 1'. Entre otros motivos, dice el informe, Madrid no pasa por no tener lista la atención primaria, imprescindible para la detección del virus y para reaccionar a un posible rebrote.

