La mofa de Ibai Llanos sobre la competitividad de Michael Jordan: "Era lo único que necesitaba para motivarme"

Michael Jordan confesó en el octavo capítulo del documental 'The Last Dance', el cual está emitiendo 'Netflix' en España, un suceso que vivió con el entrenador George Karl, técnico entonces de Seattle Supersonics, antes de las finales de 1996.

Se encontraron en un restaurante la noche antes del primer partido y Karl, cuando pasó junto a la mesa de Jordan, no saludó a Michael e hizo como si no existiera. Ese hecho no gustó a Jordan que comentaba en el documental. "Me pasó de lado. Pensé, 'de veras, ¿así quieres jugar? ¡Qué imbécil! Fuimos a Carolina, habíamos conocido a Dean Smith, lo he visto en verano, habíamos jugado juntos al golf... ¿vas a hacer esto? Bueno. Era todo lo que necesitaba. Solo necesitaba eso para que se convirtiera en algo personal para mí".

Tras eso, los Chicago Bulls ganaron los tres primeros partidos de las finales de calle y aunque Seattle logró luego ponerse 3-2, finalmente los Bulls conquistaría el sexto partido y se llevarían su cuarto anillo.

Sobre este tema quiso mofarse en las redes sociales Ibai Llanos, el cual realzó una exageración en forma de vídeo sobre la particular manera que tenía Michael Jordan para motivarse.