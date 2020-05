Élber: "Neymar se fue porque quería ser el mejor del mundo, pero eso no lo va a ser en el PSG"

El delantero brasileño, exjugador del Bayern entre otros, Giovanne Élber ha pasado por el Carrusel Deportivo con la vuelta de la liga alemana.

"Es muy bueno para la Bundesliga que el Dortmund ayer hiciera cuatro goles contra el Schalke, así queda la liga interesante para el final", ha asegurado el tercer máximo goleador no alemán de la Bundesliga.

Cuestionado por si el Barcelona debería volver a fichar a Neymar ha sido categórico: "No. Tal y como salió del Barcelona, para mí no existe la posibilidad de volver al Barcelona. (...) Para mí, Neymar se portó muy mal con el Barça, porque cuando quiso salir del Barcelona dijo que quería ser el mejor del mundo, pero, por el amor de Dios, no vas a ser el mejor del mundo jugando en el PSG, para eso tienes que ir al Real Madrid o al Barcelona, a algún equipo en el que puedas ganar la Champions. Yo creo que el PSG todavía en los próximos tres o cuatro años no podrá ganar la Champions".

Sobre dos de los mayores jóvenes talentos brasileños ha opinado: "Vinicius está haciéndolo bien poco a poco allí, intentando demostrar su valor en el campeonato español. Para mí está un poco mejor que Rodrygo".

Por último, Élber ha reconocido que durante su etapa en el Bayern, clubes españoles le seguían de cerca: "Siempre escuchaba muchas cosas de que clubes como el Valencia o el Real Madrid tenían interés en mí, me decía mi representante, pero yo estaba muy a gusto en el Bayern de Munich".

