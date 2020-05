Nuevo aluvión de exigencias de las autonomías a Sánchez

Son varias las noticias que arroja una nueva conferencia de presidentes autonómicos. En primer lugar, el presidente ha comunicado a las regiones que se van a eliminar las franjas horarias en los municipios de menos de 10.000 habitantes, un claro guiño al mundo rural. Después, Salvador Illa y María Jesús Montero han explicado en primer lugar que el Gobierno hará extensivo el uso de mascarillas a lugares públicos más allá del transporte colectivo y que los informes de Sanidad se publicarán cuando los territorios pasen de fase. Con todo, las principales peticiones de los presidentes autonómicos han sido las siguientes:

Cataluña

La consejera de la Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha criticado este domingo que la Generalitat deba recabar el "permiso" del Gobierno para aplicar medidas que propone primero pero sí gestiona después en las fases de desescalada por el coronavirus.

"Nos encontramos en un momento en que todas las propuestas de desconfinamiento las hacemos desde el Govern, las planificamos desde el Govern y las gestionamos desde el Govern", ha afirmado en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press.

Ha defendido trabajar de forma coordinada, pero sin tener que pedir permiso: "Que la consellera Alba Vergés desde Salud o el conseller Miquel Buch desde Interior no tengan que ir cada vez a pedir permiso por las medidas que se establecen desde Catalunya".

El modelo del Govern "no es el de la cogobernanza", y por esa razón el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha vuelto a pedir este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el retorno de las competencias centralizadas con el estado de alarma. Además, la Generalitat ha asegurado que los partidos que la componen votarán "no" a la prórroga del estado de alarma si no recuperan competencias.

Madrid

La jefa del Ejecutivo madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no le haya respondido sobre "quién decide que Madrid siga en fase 0", a lo que suma que se está contando por parte del Gobierno "como si la sanidad de Madrid fuera del Tercer Mundo".

Díaz Ayuso ha cuestionado el informe del Ministerio de Sanidad que apunta a la falta de consolidación del sistema de vigilancia en la atención primaria y la insuficiente capacidad de realizar pruebas PCR como motivos de rechazo del pase de la región a la fase 1 de desescalada.

A la presidenta no le ha sentado nada bien que este viernes se enterase de este informe por la prensa. Díaz Ayuso se ha quejado, delante del resto de presidentes autonómicos, de la filtración en una tensa y breve conversación. Ha acusado a Pedro Sánchez de fomentar una imagen tercemundista de la Sanidad madrileña que no se corresponde con la realidad.

País Vasco

A medida que vamos recuperando parcelas de normalidad, cada vez hay más movimiento y es más complicado respetar las distancias de seguridad. Por eso, el lehendakari Urkullu ha pedido un criterio común y ha trasladado a sus homólogos la necesidad de generalizar su uso "en toda actividad que se realice fuera del domicilio en espacios cerrados o cuando no sea posible respetar la distancia de seguridad entre personas", ha detallado. También se ha mostrado partidario de "reconsiderar" las franjas horarias. Al principio resultaron útiles pero ahora, considera Urkullu, generan confusión entre los ciudadanos.

En el plano político, Urkullu ha demandado "un marco legal claro" para engrasar esa cogobernanza en asuntos como la Educación, donde la falta de esa percha jurídica ha impedido al gabinete de Urkullu recuperar las clases presenciales este próximo lunes, como pretendían. Urkullu ha criticado ese aspecto. "En Euskadi seguimos sin comprender lo que está ocurriendo con el Ingreso Mínimo Vital, las Políticas activas de empleo o la Educación", ha señalado. El Gobierno vasco reitera su intención de recuperar las clases presenciales en algunos cursos, "cumpliendo los estrictos protocolos, es imprescindible para contrarrestar la desigualdad del alumnado más vulnerable".

Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este domingo al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, durante la décima videoconferencia de presidentes autonómicos para abordar la crisis sanitaria del coronavirus que se establezcan unos criterios "transparentes, objetivos e iguales" para toda España sobre el paso a la fase 2 de la desescalada, previsto para el 25 de mayo.

En comparecencia antes los medios de comunicación vía telemática desde el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia andaluza, Moreno ha indicado que ha solicitado a Sánchez que "cuanto antes" se den a conocer los criterios para autorizar el paso a la fase 2, si se hará por provincias, por municipios, por comarcas, por distritos sanitarios o incluso por comunidades. Ha indicado que en este momento se desconocen esos criterios, es decir, qué tasas de contagios se van a exigir para entrar a partir del día 25 de este mes en la fase 2 o los requisitos de dotación sanitaria y ha confiado en que el martes como muy tarde ya se conozcan.

Castilla y León

Pese a las reticencias que han mostrado de forma reiterada, tanto la consejera de Sanidad, Verónica Casado, como el vicepresidente Francisco Igea, la Junta de Castilla y León pedirá el pase en bloque de toda la Comunidad a la Fase 1 el próximo lunes, 25 de mayo.

Así lo ha hecho público Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, en la comparecencia televisiva que ha tenido lugar en el mediodía de este domingo, tras la reunión telemática que ya viene siendo habitual cada semana con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.