Arsene Wenger ha sido muy contundente. El exentrenador francés tuvo clara su respuesta cuando le preguntaron qué le parecieron los primeros partidos de la Bundesliga tras el parón debido a la pandemia del coronavirus.

La imagen de varios jugadores divididos a lo largo de una grada fue una de las más comentadas del fin de semana. "¿El fútbol sin público sobrevivirá en el largo plazo? ¿O le dañará la falta de aficionados? Estoy convencido de ello," explicó el francés en beIN Sports. "No puedes completar una temporada sin aficionados. Por eso considero que es una solución al corto plazo", matizó.

"El show del fútbol se compone de dos partes: los jugadores y los espectadores. Luego, al otro lado, toda la gente que ve el partido. Sin los espectadores, se ve demasiado vacío, aunque el compromiso de los jugadores es muy grande. Yo soy una persona de fútbol, así que me gusta verlo a nivel más técnico", añadió.

No obstante, el ex del Arsenal también puntualizó que, aunque no lo considera una solución a largo plazo, "es la mejor solución para finalizar la temporada". "Es mejor que cualquier otra solución", añadió.

El exentrenador también aseguró que, aunque no le gustaba jugar sin público, la salud de los jugadores era lo primordial. "No podemos guiarnos demasiado en razones económicas y asumir semejante riesgo. Primero tenemos que asegurar la seguridad", finalizó.

