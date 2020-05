Scaloni: "Mi meta ahora mismo es Argentina, pero me encantaría entrenar al Dépor"

Como seleccionador, explicó que "es lo máximo a lo que un entrenador puede aspirar", estar al frente de la selección de tu país, en la que dirige a Leo Messi.

"Además de ser su entrenador en la selección, también fui compañero suyo, pero tienes que obrar igual que con otro jugador, de la misma manera. Aunque es un futbolista único, un chaval espectacular y que quiere ganar con Argentina", declaró.

Scaloni repasó su trayectoria en el RC Deportivo, el primer club al que defendió en Europa, en la víspera de la celebración de los veinte años del único título de Liga que conquistó el conjunto coruñés, al que le gustaría entrenar en el futuro.

"Mi meta ahora mismo es la selección, pero mi corazón sigue estando en parte en A Coruña, una ciudad que me hizo hombre, me vio crecer y por qué no el día de mañana poder dirigirlo. Me encantaría en un futuro. Tiene una afición increíble", subrayó.

"Uno puede ser muy bueno allá y aquí no funcionar, o puedes ser muy bueno en España y en Italia no. El fútbol español es muy diferente al sudamericano, al argentino en este caso", advirtió.

Scaloni, que se tomó un mate mientras conversaba, aseguró que como jugador "siempre" vio el fútbol desde su "perspectiva", pero sin llegar a ser "nunca un tipo egoísta", sino pensando "en el bien del grupo".

"Ser titular es importante, pero el que se queda en el banquillo puede serlo aun más. Es importante que el entrenador se lo sepa transmitir al jugador", sostuvo.

Con el Deportivo, ganó una Liga, una Copa del Rey y dos Supercopas. "Es increíble lo que conseguimos y lo que no conseguimos, casi ganar la liga por tres veces o estar a las puertas de ganar la 'Champions'", recordó el exdeportivista, que ahora "aplica" conceptos de aquel Deportivo de hace dos decenios.

El seleccionador argentino aseguró que el Deportivo era "muy buen equipo" y, cuestionado por si podía haber ganado más títulos, recordó el potencial de otros como el Barcelona y el Real Madrid.

