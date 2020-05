Song: "Cuando fiché por el Barça me dijeron que no iba a jugar pero no me importaba, iba a ser millonario"

Alex Song, exjugador del Fútbol Club Barcelona, ha mantenido en las últimas horas una charla en Instagram con la estrella de la NBA y de los Toronto Raptors Pascal Siakam. Ambos son estrellas del deporte camerunés.

En dicha charla Song confesó algunos hábitos que le hicieron ahorrar muy poco dinero durante su etapa en el Arsenal inglés. "Estuve ocho años en el Arsenal pero juro que no empecé a ganarme la vida bien hasta los últimos cuatro, ya que mi salario había aumentado considerablemente y entendí que había estado desperdiciando mi dinero. Me iba a cenar, viajes, vacaciones... en ocho años apenas logré ahorra 100.000 libras. La gente pensaba que era millonario y no era así. Me iba a los centros comerciales, noches locas, viajes de aquí para allá...".

Poco después habló de su llegada al Fútbol Club Barcelona en el verano de 2012. "El Barcelona se interesó en ficharme. El director deportivo habló conmigo y me dijo que no iba a jugar mucho. Le comenté que no me importaba, sabía que ahora sí iba a ser realmente millonario".

