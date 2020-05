Ciudadanos exigirá una prórroga de menos de 30 días y desvinculada de la mesa de diálogo catalana

El dirigente de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha afirmado este lunes que su partido exigirá al Gobierno que la próxima prórroga del estado de alarma dure menos de treinta días y que no se vincule a la activación de la mesa de diálogo con la Generalitat de Cataluña, como ha propuesto ERC a cambio de sus votos.

"Sánchez tiene que elegir", ha dicho en una rueda de prensa telemática tras la reunión semanal del Comité Permanente de Cs, en la que no ha participado la presidenta del partido, Inés Arrimadas, al estar ya próximo el nacimiento de su hijo. Según ha recordado, el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos tiene solo 155 escaños y necesita convencer a otros grupos para que el Congreso ratifique el miércoles la quinta prórroga en el marco de la lucha contra el coronavirus.

Bal ha indicado que el presidente del Gobierno puede optar por "una prórroga razonable, con un plazo determinado, dación de cuentas y responsabilidad", en cuyo caso "tendrá a Ciudadanos de su lado", o puede plantear "una prórroga por plazo indefinido, sin ningún tipo de control y dando privilegios a determinados territorios de España y rompiendo la unidad de todos los españoles", lo cual implica que "Cs no estará a su lado de ninguna manera".

Así, ha explicado que para que la formación naranja empiece a negociar con el Gobierno su posición ante esta cuestión, es "imprescindible" que éste antes "deje claro que no va a pedir una prórroga por treinta días".

No ven justificados los 30 días



Para argumentar el rechazo de Ciudadanos a ese plazo de un mes, Bal ha señalado que hasta ahora las prórrogas se han aprobado para periodos de quince días. Ahora que se está reduciendo el número de muertes diarias por el virus, "no entendemos cómo se justifica un cambio", a no ser que "el presidente se encuentre más cómodo por no tener que ir al control" de la Cámara Baja y rendir cuentas "cada quince días", ha manifestado. Asimismo, ha apuntado que los cambios de fase en las comunidades autónomas en el proceso de desescalada se analizan semanalmente.

Lo que espera la formación naranja es que Sánchez concrete cuántos días pretende que dure la quinta prórroga, que "no puede ser de ninguna forma un plazo indefinido ni de 30 días", y después accedería a negociar las condiciones para decidir su voto.

La mesa de diálogo sobre Cataluña

Pero además reclaman al Gobierno que no pacte con ERC la puesta en marcha de la mesa de negociación con la Generalitat sobre el futuro político de Cataluña, pues consideran "una vergüenza" vincular esto con el mantenimiento del estado de alarma.

Según Bal, esta mesa no solo no va a contribuir a combatir el coronavirus o la crisis económica, sino que además supone abordar el debate sobre Cataluña sin "luz y taquígrafos", en un foro que no forma parte de "las instituciones democráticamente elegidas" por los españoles.

Por otro lado, se le ha preguntado por la postura del portavoz económico de Ciudadanos en el Congreso, Marcos de Quinto, y por la posibilidad de que el miércoles vote de forma distinta al resto de sus compañeros diputados. En una entrevista con 'El Mundo', De Quinto ha dicho que actualmente es "innecesaria" una nueva extensión del estado de alarma porque hay otra legislación que se puede aplicar para mantener controlada la pandemia.

Tras afirmar que algunas personas son "más vehementes" al expresarse y otras aplican una mayor "prudencia", Bal ha señalado que hasta ahora "no ha habido ningún tipo de indisciplina de voto". Respecto a la votación del miércoles, ha subrayado que "serán los órganos del partido, funcionando democráticamente, los que decidirán el sentido del voto".

En cuanto a las leyes que se podrían aplicar para contener la propagación del virus cuando decaiga el estado de alarma, ha dicho que Cs evaluará el plan del Gobierno cuando se presente. Según ha indicado, quizá no haga falta modificar las leyes sanitarias y se puedan adoptar "otras medidas de menor intensidad en los derechos fundamentales que las que plantea el estado de alarma".

Los presupuestos



En relación con otra de las opiniones que ha expresado De Quinto, sobre que es "inverosímil" que su partido acabe respaldando los Presupuestos Generales del Estado que plantee el Ejecutivo, Bal ha afirmado que no toca aún hablar de este asunto. "No se puede empezar la casa por el tejado, hay que empezarla por los cimientos", y ahora "es el momento de salvar vidas y empleos", ha declarado, si bien ha recordado que Ciudadanos fue el primer partido que tendió la mano al Gobierno para aprobar unos Presupuestos "de emergencia nacional".

"Nos sentaremos a negociar todo aquello que sea bueno, sensato y pragmático, todo aquello que huya de la ideología y que trate de resolver los problemas", ha agregado. En este sentido, ha destacado que en los últimos meses Cs ha trabajado para sacar al Ejecutivo de la "unilateralidad" y ha pactado con él varias medidas que ya se están cumpliendo.

Las mascarillas



Por último, el diputado ha celebrado que el ministerio de Sanidad vaya a ampliar la obligatoriedad del uso de la mascarilla en los espacios públicos, como venía reclamando Cs, y espera que concrete esta medida y la apruebe cuanto antes.

Las mascarillas, cuyo uso actualmente solo se exige en el transporte público, deberían ser obligatorias en los espacios cerrados, según Bal, y también en las actividades al aire libre "si es imposible mantener el distanciamiento" entre las personas.

Respecto a las elecciones autonómicas en Galicia y País Vasco, que se van a convocar para el mes de julio, ha recalcado la importancia de garantizar las medidas higiénicas y la seguridad sanitaria, no solo el día de la votación, sino en la campaña electoral y los debates entre candidatos.