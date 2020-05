A sus 38 años, César 'Chelito' Delgado sigue vinculado al fútbol aunque ya retirado de la competición profesional. Vive en su Rosario natal, la ciudad de Leo Messi, que sueña con ver al mejor jugador del mundo colgando las botas en Newell's. Pero Delgado lo ve prácticamente imposible: "El hincha se ilusiona pensando que Messi puede acabar su carrera en Argentina, pero conociendo la situación aquí lo veo muy difícil. Por lo que significa Messi, no podría ni salir a la calle. Sus hijos irían a la escuela y la gente estaría allí. No podría vivir", dice 'Chelito' Delgado en declaraciones a SER Catalunya.

César Delgado recuerda con cariño las tres temporadas que jugó en el Olympique de Lyon, donde coincidió con Miralem Pjanic, viviendo noches como aquella de 2010 cuando eliminaron al Madrid de los octavos de final de la champions en el Santiago Bernabeu con un gol del futbolista deseado por el Barça: "Pjanic ha crecido mucho, es un excelente jugador con una calidad enorme. En el Barça podría aprender y ayudar muchísimo, para nada le llega tarde, al contrario. Se puede complementar muy bien con Messi y ayudarle a crear esos mano a mano que le gustan tanto", explica Delgado.

Conoce bien a Lautaro Martínez y cree que sería un buen sucesor de Luis Suárez. "Sin duda. Lautaro tiene todas las cualidades de un nueve. Viene creciendo y aprendiendo, es el futuro nueve de la selección. Se complementaría bien con Messi, Suárez y Pjanic... creo que se pueden llevar fácilmente alguna liga, aunque la cuenta pendiente del Barça es con la champions. Con estos jugadores el Barça podría dar el salto que necesita, Messi podría coronarse con alguna champions más".

Mensaje a Umtiti

CESAR 'Chelito' Delgado coincidió con Samuel Umtiti en el Olympique de Lyon, aunque el central del Barcelona en aquella época todavía no era profesional. Y tiene un mensaje para él: "Esperemos que revierta sus situación. Está en un club muy prestigioso dónde si no muestras carácter y actitud para ganarte un puesto y ser titular lo tienes difícil. Pero Umtiti es un excelente jugador, fue campeón del mundo. No tengo dudas de que va a revertir la situación".

