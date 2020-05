La ciudad china de Shulan se vuelve a confinar por un nuevo brote de coronavirus

En China, la provincia nororiental de Jilin -donde este lunes se registraron 6 nuevos contagios a nivel local y que acumula una treintena de nuevos casos en la última semana- ha suspendido todos los servicios ferroviarios (incluido el tránsito) en la ciudad homónima desde hoy y hasta nuevo aviso como medida de prevención. En este sentido, el teniente de alcalde de Jilin anunció hoy que se pondrían en marcha otras restricciones con el objetivo de contener ese brote, ubicado en la cercana localidad de Shulan y que depende administrativamente de ésta.

Tras la provincia de Hubei, el noreste de China ha sido el punto más conflictivo para las autoridades locales, que en las últimas semanas se han visto obligadas a cerrar la frontera con Rusia después de detectar un goteo de ciudadanos chinos infectados procedentes de territorio ruso.

Aunque en un principio este foco se limitó a la provincia de Heilongjiang (donde se llegó a construir otro "hospital exprés" para combatir el brote) en los últimos días han emergido nuevos casos de transmisión local en Jilin y en la vecina provincia de Liaoning. La Comisión Nacional de Salud de China afirmó hoy que quedan 104 infectados activos en el país asiático, de los cuales 10 se encuentran en estado grave.

Wuhan empieza a realizar análisis de ácido nucleico a todos sus habitantes

La ciudad china de Wuhan, donde se detectaron los primeros casos de contagio del coronavirus SARS-CoV-2, empezó hoy a realizar análisis de ácido nucleico a toda la población, de 11 millones, después de que el pasado fin de semana se detectara un rebrote en seis residentes de la urbe.

Varios complejos residenciales comenzaron hoy estos análisis, según la prensa local. El diario Xinjing Bao publicó unas imágenes en las que muestra a varias decenas de habitantes de la urbanización wuhanesa de Zong Guan sometiéndose al test.

Por su parte, fuentes de la alcaldía de Wuhan confirmaron hoy a Efe que los distintos complejos residenciales de la ciudad están censando a quienes viven en ellos como paso previo a poner en marcha los análisis, aunque no detallaron si éstos habían comenzado ya.

Directrices sin concretar

"Las autoridades de la ciudad han solicitado que se realicen los análisis en diez días, pero los requisitos pormenorizados y las medidas siguen debatiéndose", aseguró, por otro lado, un funcionario del sector sanitario wuhanés citado hoy por la publicación económica Caixin.

Para una fuente del Centro de Prevención y Control de Enfermedades de China citada por Caixin, la medida es "más costosa que efectiva, en parte por la baja tasa de infección en China y la fiabilidad de un solo análisis", ya que existen múltiples casos de infectados cuyos resultados fueron negativos en los primeros test.

En ese mismo sentido se manifestó el epidemiólogo jefe del mencionado centro, Wu Zunyao, en una entrevista en televisión emitida este martes: "Los análisis a gran escala deberían centrarse en los grupos y las zonas más propensas. No hace falta realizar análisis a todo el mundo".

Las autoridades sanitarias municipales señalaron a finales del mes pasado que más de un millón de habitantes ya se habían sometido a esos test, por lo que quedarían otros 10 millones por analizar entre hoy y el 23 de mayo, aunque la capacidad analítica de Wuhan era de 46.000 personas al día el mes pasado. Caixin afirma que los análisis de ácido nucleico a los wuhaneses costarían 1.800 millones de yuanes (254 millones de dólares o 234 millones de euros).

Por el momento, además, las instrucciones para estos test masivos no han llegado a todos los afectados. "He oído las noticias de que el Gobierno quiere realizar análisis a todo el mundo en Wuhan, pero a mí aún no ha llegado ninguna orden", cuenta a Efe un residente de Wuhan que prefiere permanecer en el anonimato.

Hasta el contagio diagnosticado el pasado día 9 de mayo (siguieron otros 5 al día siguiente), Wuhan y la provincia de la que es capital, Hubei, habían registrado una racha de 35 días consecutivos sin detectar infección alguna por el coronavirus, según cifras oficiales.

Desde el inicio de la pandemia, Wuhan ha detectado 50.339 contagios, entre los que han fallecido 3.869 personas. Entretanto, la ciudad de Huangzhou, también en Hubei, someterá a todos los estudiantes de último año de enseñanza media y al personal de esas escuelas a análisis de anticuerpos cada dos semanas a partir de la fecha de la reapertura de los centros educativos, a final de mes.