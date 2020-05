Pelosi cree que "no es una buena idea" que Trump tome hidroxicloroquina por su edad y por ser "obeso mórbido"

La jefa de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha afirmado que "no es una buena idea" que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tome hidroxicloroquina para prevenir un posible contagio por coronavirus, entre otras razones por la edad y el peso del mandatario, "obeso mórbido".

Trump reveló el lunes que consumía este medicamento utilizado habitualmente contra la malaria tras consultarlo con un médico de la Casa Blanca, a pesar de que no habría estudios suficientes sobre su eficacia ni sobre los efectos secundarios que podría generar.

"Es nuestro presidente y preferiría que no tomase nada que no ha sido aprobado por científicos, especialmente por su grupo de edad y, cómo decirlo, su grupo de peso, obeso mórbido", ha afirmado Pelosi en declaraciones a la CNN. "Creo que no es una buena idea", ha añadido la política demócrata con mayor poder de Estados Unidos.

También se ha sumado a las críticas el líder del Partido Demócrata en el Senado, Chuck Schumer, quien ha catalogado de "imprudente" la decisión de Trump. No obstante, Schumer ha sugerido en declaraciones a MSNBC que Trump podría no estar contando toda la verdad sobre el uso de este medicamento, que la agencia del medicamento (FDA) recomienda circunscribir solo a tratamientos prescritos.