España registra 83 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas

España ha registrado 83 muertos en las últimas 24 horas y la cifra se mantiene por debajo de 100 fallecidos por tercer día consecutivo. El total de defunciones es de 27.778. Los contagiados alcanza la cifra de 295, con un total de 232.037. Además, 11.414 personas han ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 11 en las últimas 24 horas –de las cuales seis son en Madrid–, y 124.159 han precisado hospitalización, 166 en el último día.

De los 295 positivos registrados este martes, 13 pertenecen a Andalucía (12.471 en total); 17 a Aragón (5.520); 4 Asturias (2.373); 12 a Baleares (2.005); Canarias no ha registrado ningún caso, si bien en total han dado positivo en PCR 2.294 personas; 2 a Cantabria (2.273 en total); 29 a Castilla-La Mancha (16.677); y 37 a Castilla y León (18.549). Asimismo, en Cataluña se han registrado 51 casos más (55.825); en Ceuta uno (117); en la Comunidad Valenciana cinco (10.962); en Extremadura uno (2.953); en Galicia 2 (9.058); en Madrid 92 (66.643); en Melilla no se ha registrado ninguno, si bien en total ha tenido 121 casos; en Murcia dos (1.558); en Navarra 24 (5.202); en el País Vasco no se ha registrado ningún caso y en total ha contabilizado a 13.409 personas positivas en PCR; y en La Rioja tres (4.027).

Respecto a las muertes, Andalucía, Ceuta, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Melilla, Murcia y Navarra no han notificado ningún fallecido en las últimas 24 horas. No obstante, en Andalucía ya han fallecido 1.358 personas; en Aragón 843 (5 en un día); en Asturias 303; en Baleares 219 (1 más); en Canarias 155 (dos más); en Cantabria 208 (una más); en Castilla-La Mancha 2.900 (dos en las últimas 24 horas); y en Castilla y León 1.960 (siete más). Además, 25 personas han fallecido en Cataluña como consecuencia del coronavirus en as últimas 24 horas (5.981 en total); en Ceuta se han contabilizado 4 fallecidos desde el comienzo de la pandemia; en la Comunidad Valenciana 1.370; en Extremadura 504 (cuatro en el último día); en Galicia 607; en Madrid 8.894 (31 en las últimas 24 horas); en Melilla dos; en Murcia 145; en Navarra 503; en el País Vasco 1.470 (4 en un día); y en La Rioja 352 (una más).

En cuanto a los ingresos en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) se han contabilizado un total de 11.414 personas, de las cuales 11 han ingresado en el último día. No obstante, sólo ha habido ingresos en Castilla-La Mancha (1), Cataluña (3), Comunidad Valenciana (1) y Madrid (6). Respecto a los hospitalizados, en total han precisado hospitalización por COVID-19 124.159 personas, 166 en el último día, siendo Ceuta, Melilla y Navarra las únicas que no han registrado ninguna nueva hospitalización. Además de los casos confirmados por PCR se han notificado resultados positivos con test de anticuerpos en 46.766 personas.

