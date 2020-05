Fernando Simón, sobre el uso de las mascarillas: "La norma no es muy complicada"

A última hora del lunes, Gobierno y comunidades autónomas alcanzaron un acuerdo sobre el uso de la mascarilla. Además de ser obligatorio su uso en el transporte público, habrá que utilizar mascarilla en los espacios cerrado así como en la vía pública siempre que no se pueda garantizar la distancia de dos metros de seguridad entre ciudadanos.

Este martes, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha sido cuestionado por esta norma acordada sobre el uso de mascarilla y ha sido bastante claro: lo primero es salir con la mascarilla de casa.

"En cuanto al uso de mascarilla en espacio abiertos, la mascarilla solo se tiene que utilizar cuando no se puede mantener la distancia de seguridad, en momentos concretos. Es una interpretación, cierto. No es fácil valorar siempre si hay una distancia de dos metros o mayor o menor. En caso de duda, las personas responsables se pondrán la mascarilla, es lo lógico. En una situación sin riesgo, obviamente se puede quitar. La idea principal es que la gente se de cuenta de la importancia de la mascarilla cuando hay riesgo de exponer a otros a una posible infección o aquellos especialmente vulnerables, cuando se exponen", ha asegurado Simón.

"El primer paso es salir de casa con la mascarilla. A partir de ahí, hay que valorar las situaciones. Aquellos que tienen que implementar la norma tienen sus instrucciones pero a título individual hay que ser responsable para saber los parámetros y saber cuando se debe poner y cuando no", ha continuado Simón. "En un paseo por el campo, una persona sola y sin nadie alrededor... es obvio que es fácil hacer la distinción. Cuando está en una ciudad muy poblada en un franja horaria en la que hay muchas personas en las calles, puede ser más complicado interpretar la norma, pero la norma no es muy complicada: es garantizar una distancia de alrededor de dos metros. Si cuando estás en la calle no lo puedes garantizar, te pones la mascarilla y ya está", ha sentenciado.