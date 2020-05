Las consultas online sobre la violencia de género incrementan un 460% durante los meses de la pandemia

Las llamadas al 016, el servicio de asistencia para mujeres víctimas de violencia de género, han aumentado un 43,8% del 14 de marzo al 15 de mayo de 2020, coincidiendo con la pandemia del coronavirus COVID-19, con respecto a los mismos meses del año 2019, según ha informado el Ministerio de Igualdad. Mientras, las llamadas a este teléfono se han reducido un 0,2% en la primera quincena de mayo con respecto a los primeros quince días del mes de abril, "una ligera diferencia de 9 llamadas". En concreto, el número de llamadas pertinentes del 14 de marzo al 15 de mayo de 2020 ha sido de 16.518, un total de 5.033 más que en el mismo periodo de 2019, cuando fueron 11.485.

Si se comparan las llamadas al 016 del 1 al 15 de mayo de 2020 con las del 1 al 15 de mayo de 2019, también se observa un incremento del 44,5%. Así, mientras que el número de llamadas pertinentes del 1 al 15 de mayo de 2019 fue de 2.791, del 1 al 15 de mayo de 2020 ha sido de 4.033. Por otra parte, si se compara la primera quincena de abril con la primera quincena de mayo, se observa una disminución del 0,2%. En concreto, el número de llamadas pertinentes del 1 al 15 de abril de 2020 fue de 4.042, mientras que del 1 al 15 de mayo de 2020 ha sido de 4.033, una "ligera" diferencia de nueve llamadas, según precisa el Ministerio.

Con respecto a las consultas online, se ha producido un incremento del 460% durante los meses de la pandemia, con respecto al mismo periodo de 2019. Mientras que el número de consultas del 14 de marzo al 15 de mayo de 2019 fue de 90, el número de consultas del 14 de marzo al 15 de mayo de 2020 ha sido de 504, es decir 414 consultas más.

Por otro lado, si se comparan las dos primeras quincenas de abril y mayo de 2020, se observa una disminución del 27,3%, pasando de las 150 consultas del 1 al 15 de abril, a las 109 del 1 al 15 de mayo, 41 consultas menos.

En lo que se refiere al servicio de atención emocional y psicológica vía Whatsapp, desde que se puso en funcionamiento el pasado 21 de marzo ha recibido un total de 1.678 consultas y se ha detectado un incremento del 29,5% del 16 de abril al 15 de mayo de 2020 con respecto al periodo del 21 de marzo al 15 de abril de 2020. Así, el número de consultas pertinentes del 21 de marzo al 15 de abril de 2020 fue de 731, mientras que del 16 de abril al 15 de mayo ha sido de 947, es decir, 216 consultas más.

En total, las peticiones de ayuda a los servicios de asistencia a víctimas de violencia de género, incluidas las llamadas y consultas online al 016 y el servicio de Whatsapp, se elevan hasta las 18.700 desde el inicio del confinamiento, lo que supone un aumento del 61,6% al haberse registrado 7.125 peticiones más respecto al año anterior. En el mismo periodo de 2019, del 14 de marzo al 15 de mayo, las mujeres atendidas fueron 11.575. La Delegada del Gobierno Contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha afirmado que "el incremento de las llamadas y las consultas pertinentes al 016 sigue siendo muy llamativo".

Algo de "desahogo" en la 'fase 1'

En cuanto a la disminución del 0,2% entre las primeras quincenas de abril y mayo de 2020 lo atribuye a que "desde el 11 de mayo muchas mujeres en 'fase 1' tienen algo de desahogo". En todo caso, ha precisado que la caída "es tan ligera que sigue corroborando la necesidad de estos servicios esenciales".

A su juicio, esto no solo no tiene que llevar a "relajar las exigencias", sino que impone "planificar la fase siguiente de desescalada o de salida", lo que implica no solo a los servicios sociales de atención integral a la víctimas de violencia de género, "sino también garantizar su acceso seguro a la justicia, y el deber de detectar los casos que no se denuncien a través de sanidad, servicios sociales y la colaboración ciudadana".