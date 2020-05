Vox utiliza a Lorca para defender a los toros y atacar a los cineastas y al gobierno

Toda la intervención de Vox ha sido una enmienda contra el decreto de ayudas al sector de la cultura, aprobado por el Gobierno, el pasado cinco de mayo, una enmienda también a la cultura. No gusta a la formación de Abascal que se ayude a los trabajadores del sector, a los que acusa de ser "aliados" del gobierno. Después de que el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, defendiera cada uno de los puntos del decreto, entre los que se incluyen ayudas a los parados, autónomos, ayudas para la difusión del arte, incentivos fiscales para el cine o líneas de crédito para fomentar teatro, danza y música, ha llegado la interpelación del diputado de Vox.



Ángel López, diputado de Vox, ha centrado su discurso en desacreditar a todos los artistas, creadores y trabajadores del sector cultural, para defender al sector de la tauromaquia. Para ello, no ha dudado en usar figuras de la izquierda, como el Che Guevara, quien según López, "disfrutó de una corrida de toros durante el franquismo, qué paradoja”. Después le tocaba a Lorca, de quién citaba unos versos de apoyo al toreo, para después acusar al Gobierno de "solo interesarse por sus huesos, para fomentar Memoria Histórica".



También ha mencionado a Buñuel y su película Viridiana. Según el diputado de Vox, sin los toreros comunistas que ayudaron a financiar la cinta, nunca se hubiera rodado, ni ganado en Cannes. Mientras utilizaba a dos referentes de la cultura española, ambos denostados por el franquismo, Buñuel en el exilio, y Lorca asesinado, también aprovechaba para decir que los cineastas españoles solo hacen "bodrios infumables".

El sector de la tauromaquia puede acogerse a las ayudas generales de la cultura. Sus trabajadores, afectados por el coronavirus pueden solicitar un subsidio económico extraordinario de 4 a 6 meses de duración acogiéndose al paquete de ayudas destinado a los "artistas que participan en espectáculos públicos".



Para López hay discriminación en las ayudas cinematográficas, porque dice que las directoras españolas pueden deducirse más dinero. Sin embargo, la ley no dice esto, lo que establece es que las mujeres pueden financiar sus películas hasta con 75 por ciento de ayudas, mientras que los hombres con un 50 por ciento. Es un compromiso, que incluso tuvo el gobierno del PP, de paliar la brecha de género en el mundo del cine. Una brecha que sigue siendo notable, como constata el último anuario de CIMA, que señala que solo el 10% de las películas españoles de 2019 fueron dirigidas por mujeres.

Vox ha reprochado al ministro que cambiara de opinión, cuando dijo aquella frase de Orson Welles de "primero la vida y luego el cine". Para Ángel López tenía que haber seguido siendo así, antes la vida y luego lo demás, aunque su intervención ha continuado pidiendo que se ayude al sector del toro. Hasta el PP, partido que bajó el IVA Cultural al 21 por ciento como castigo al sector, ha defendido hoy la cultura, varias medidas de este decreto, e incluso ha dicho que las ayudas del decreto son insuficiente. "No establezca usted un dilema que no existe", le ha dicho la diputada popular.



La mayoría de grupos parlamentarios están de acuerdo con el decreto, con matices. La mayoría han destacado que llega tarde y que deja fuera a los técnicos. Entre ellos Ciudadanos, que ha reprochado la tardanza del decreto. "Para quienes creen que esto afecta a pocos, voy a dar cifras", decía el diputado de Ciudadanos. Cifras que también ha ofrecido Uribes, que destacaba la importancia de un sector que aporta un 3,2 por ciento al PIB y que ha generado en 2019 más de 700.000 puestos de trabajo.



"Hoy citaré a Vargas Llosa para decirles que estos días hemos aguantado porque existían historias", decía Errejón, que ha citado a Millán Astray al comienzo de su intervención. "Voy a citar una frase que se le atribuye a Milán Astray, que dice que cada vez que oigo la palabra cultura, me pongo la mano en la pistola. Hoy un heredero suyo ha venido aquí a denostar la cultura". Para Mas Madrid el decreto llega tarde, pero lo aprobarán porque es imprescindible para ayudar al sector. "Es incomprensible que se queden fuera los técnicos invisibles y anuncio que haremos una enmienda para que entren dentro". "¿Por qué en España no podemos aplaudir a la cultura? Vamos todos a los Goya a aplaudir, pero no luego les decimos que se busquen la vida", añadía Errejón.

"Ojalá su mundo de odio no llegue a producirse", ha dicho a Vox la diputada de Podemos María del Mar García Puig. "“Hasta que no acepten a que se haga justicia con Lorca y el resto de víctimas de la Guerra Civil no se atrevan a usar sus poemas”, añadía. Para los socios del Gobierno, las medidas tampoco son suficientes y piden más. Por ejemplo, ayudas para las librerías independientes, más afectadas por la pandemia. "Esto es un primer paso y tenemos que seguir trabajando en la misma dirección".