Lippi, sobre La Séptima: "Mijatovic marcó en fuera de juego"

Marcello Lippi, campeón del mundo con Italia en 2006, ha entrenado a equipos como Inter, Juve o Nápoles. Esta mañana se ha pasado por el Què T’hi jugues de SER Catalunya.

Tiene un palmares envidiable, pero Marcelo Lippi no se considera un mito del fútbol: "Sólo soy un entrenador que ha tenido la fortuna de trabajar con jugadores muy fuertes", cuenta el entrenador italiano en los micrófonos de La SER. Para él, el mejor que ha entrenado es Zinedine Zidane: "Seguro, es el mejor que he tenido. La natura le ha regalado mucha calidad, una clase enorme y mucha inteligencia. Es el mejor que yo he entrenado":

Marcelo Lippi tampoco ha olvidado la final de la Copa de Europa del 98. Hoy se cumplen 22 años del gol de Mijatovic ante la Juve, en Amsterdam, que le dio la séptima al Real Madrid. Lippi era aquel día el entrenador de la Juventus: "El gol de Mijatovic era fuera de juego, seguro. Ya es agua pasada pero claro que se habló mucho de aquella jugada. Sólo lo digo para recordar, no para crear polémica", recuerda Lippi sin que nadie le haya preguntado.

Sobre la importancia de Messi en los últimos años y las comparaciones con Cristiano Ronaldo, Lippi lo tiene claro: "En importancia, a Messi y a Cristiano los pongo a la misma altura en los últimos 20 años. Lo mismo pasa con Maradona y pelé, no se puede decir que uno fuera mejor que el otro".

Preguntado sobre porqué el Barça no gana la champions desde 2015 teniendo a Leo Messi en su equipo, la respuesta de Lippi también es contundente: "¿Cuántos años lleva Messi en el Barça? ¿Cuántas champions ha ganado? 4 Champions en los últimos 15 años, y no 1 en los últimos 5".

Además Marcelo Lippi habla maravillas de Lautaro Martínez y Miralem Pjanic: “Lautaro es un jugador que me encanta, es un delantero fantástico. Pjanic también es un gran futbolista, con experiencia internacional y sus características se adaptan perfectamente al estilo del Barça”.

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Además, la última hora de la pandemia del coronavirus, en la SER. Consulta la evolución de contagiados, fallecidos y recuperados en España y los últimos datos por Comunidades Autónomas. Y no te pierdas el podcast Informe Coronavirus (escúchalo en nuestra App en iOS y Android o suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o tu agregador favorito). También puedes recibir nuestra newsletter diaria con las noticias, reportajes y audios más destacados día.