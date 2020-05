Iniesta: "Teniendo a Messi, teníamos que haber ganado alguna Champions más"

El excapitán del FC Barcelona Andrés Iniesta ha manifestado que el equipo blaugrana debería haber ganado "alguna 'Champions' más" al contar en sus filas con un Leo Messi que asegura que sigue sorprendiéndole.

"Tengo la sensación de que a nivel Barça, haber tenido a Leo tanto tiempo... Son cuatro 'Champions', pero teniendo el equipo que teníamos y contando con Leo, seguramente con el Barcelona alguna más tendríamos que haber estado capacitados para ganarla", aseguró en el diario argentino Olé.

Iniesta y Messi conquistaron las 'Champions' de 2006, 2009, 2011 y 2015 para el Barça, ganando todas las finales disputadas. No obstante, perdieron muchas oportunidades, en los últimos años del de Fuentealbilla, de sumar una sexta corona para el club.

Iniesta cree que sucede algo parecido con Argentina. "Sorprende en el sentido de que Argentina ha tenido grandísimos futbolistas, una selección con jugadores espectaculares y teniendo al que es para mí el número 1, que no lo hayan conseguido... Son detalles", apuntó.

Tiene claro que Leo Messi es el mejor jugador de todos los tiempos. "Todavía hoy, después de tantísimos años y de tantísimas cosas, sigue sorprendiendo. Esto está al alcance de muy pocos, de ninguno", afirmó.

En este sentido, comentó que no resultaría fácil ser Messi y tener que responder siempre a las máximas expectativas. "O tienes personalidad y esa confianza en ti mismo, ese talento, o la gente te come. No debe ser fácil esto de ser Messi todos los días", opinó quien fuera su capitán.

Por otro lado, en un cuestionario ofrecido por LaLiga en el que se sometió a preguntas de los aficionados, reiteró que le gustaría ser entrenador en cuanto cuelgue las botas con el Vissel Kobe, su actual equipo.

"Ser entrenador es una realidad que me gustaría. Por lo menos intentarlo una vez acabe mi etapa como jugador. Me encantaría formarme como entrenador, tener el título, e intentarlo", se sinceró.

También destacó, repasando su carrera, el cariño que ha tenido de la afición, incluso la rival. "Siempre lo he dicho, la sensación del cariño de la gente en cualquier campo de España o de fuera, cuando me han despedido así, es algo que siempre llevaré en el corazón. Es algo muy bonito, lo pongo a la altura o más de los títulos que haya podido conseguir", se sinceró.

En cuanto a la presente Liga Santander, no dudó: "Me gustaría que la Liga acabe siendo del Barça, que ahora va líder". "Once jornadas dan para mucho, son muchos puntos y en las jornadas finales siempre hay mucha tensión, todos se juegan muchas cosas. Eso hace que todo sea más complicado e igualado, pero deseo que la Liga acabe ganándola el Barça", reiteró.

