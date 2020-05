Gómez Noya: "Igual que pensaba ser competitivo con 37 años, pienso serlo con 38"

Los atletas Mario Mola y Javier Gómez Noya han hablado a través de una videollamada en la cuenta de Carrusel Deportivo con Pedro Fullana. Con él, han repasado su pasado, su presente y sus expectativas en el próximo futuro, siempre y cuando el coronavirus lo permita.

A Gómez Noya se le “ha hecho largo, como a todos pero estar dos meses en casa a mí me ha venido bien, estar tranquilo, con la familia, una situación diferente a lo que estamos acostumbrados pero hay que ver lo positivo pero con la preocupación por lo que sigue pasando fuera”.

“Yo entiendo que no hayamos podido entrenar. Hay oficios más importantes que otros. Si hay que priorizar, hay oficios más importantes que el del deportista por mucho que afecta a nuestro trabajo”, ha asegurado.

En el agua las cosas se complicaron: “Es muy raro nadar en una piscina de niños. Tenía solucionado correr y la bici con la cinta y el rodillo. Pude conseguir una piscina barata, lo suficientemente profunda para no tocar el fondo con la brazada, atado con una goma y nadando en el sitio. Alguna vez lo había hecho en la piscina como ejercicio de fuerza pero es muy diferente pero mantienes el gesto de la brazada y estimulas la musculatura".

“No es lo ideal que se pospongan un año más los Juegos, porque ya tengo una edad y no me beneficia pero era la única decisión que cabía y la lógica por parte del COI y del Comité organizador. Igual que pensaba estar a tope y ser competitivo con 37 años, pienso estarlo con 38 años y será cuestión de cuidarse al máximo, intentar llegar bien, sin problemas y ganas las tengo así que esperamos estar en buenas condiciones el año que viene”, ha concluido Gómez Noya.

A Mario Mola también se le ha "hecho largo" y ha puntualizado que está "deseando volver a la normalidad".

“Había que ser conscientes de la gravedad de la situación. Era un momento de ser comprensivo y más solidario que nunca”, ha dicho.

Sobre los JJOO ha explicado: “Cambiar los JJOO trastoca los planes pero cuando nos vimos encerrados en casa sin poder entrenar, sin saber el tiempo que estaríamos así, respiramos. Era inviable hacer unos Juegos como todos queríamos. Lo más sensato era esperar”. Pero, “prefiero mirar lo positivo y este es la primera vez en los últimos diez años de parón y hemos aprovechado para cargar las pilas y a valorar la suerte que tenemos. Creo que no habrá ninguna diferencia a nivel físico pero creo que a nivel anímico puede ser positivo”.

Mirando a los próximos JJOO, Mola ha respondido: “Es un halago que se nos tenga en cuenta y se confíe en nosotros pero es muy difícil conseguir medallas en unos Juegos porque es un día. No es imposible conseguir un triplete en Tokio. Los tres que vamos hemos demostrado que podemos ganar cualquier carrera pero a día de hoy no hemos conseguido copar un podio de una prueba de serie mundial y eso demuestra la dificultad que eso conlleva pero no es imposible ver un triplete en los JJOO”.

