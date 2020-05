La Universidad de Cambridge optará por la enseñanza online el próximo curso

Los estudiantes no volverán en septiembre a la hermosa ciudad de Cambridge. La Universidad, una de más prestigiosas del Reino Unido, ha decidido suprimir las clases cara a cara durante todo el próximo curso. El año académico completo se realizará on line, ante las medidas de distancia social que impone la epidemia de coronavirus. La Universidad ya venía realizando las clases de manera virtual desde el pasado mes de marzo, incluidos los exámenes. Las cosas van a seguir así, a no ser que la situación cambie drásticamente y permita un mayor contacto. La Universidad no excluye tutorías en pequeños grupos, o personales, cara a cara.

“Las clases magistrales seguirán realizándose de modo online y confiamos en que puedan seguir en marcha pequeños grupos de enseñanza de modo personal, mientras se adapten a las exigencias de distancia social. Hemos tomado la decisión para facilitar la planificación (del próximo curso), pero, como siempre, lo revisaremos si se modifican las recomendaciones oficiales respecto al manejo del coronavirus”, señala la nota difundida por la Universidad de Cambridge.

Otras universidades, como la de Manchester, que también seguirá con clases virtuales en el otoño, parecen dispuestas a tomar el mismo camino. Los centros que opten por la enseñanza a distancia pueden seguir cobrando los mismos precios por la matrícula que con las clases presenciales. El sistema es sin embargo muy diferente y no convence a todos. Las llamadas clases magistrales son parte fundamental del mundo universitario y la vida en el campus. Un sondeo de urgencia indica que uno de cada cinco alumnos no piensa inscribirse el próximo curso académico si las clases son online. Los cálculos apuntan a pérdida potencial entorno a los 850 millones de euros en ingresos para estos centros docentes.