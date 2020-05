El PNV apoya la prórroga del estado de alarma y facilita que salga adelante

El Congreso debate si acepta la prórroga del estado de alarma por quinta vez propuesta por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La votación está prevista para última hora de la tarde y se presenta muy ajustada aunque, salvo sorpresa de última hora la prórroga saldrá adelante tras el anuncio de apoyo del PNV. Los socialistas yan habían conseguido el apoyo de los parlamentarios de Ciudadanos. ERC se mantiene en el rechazo. Joan Josep Nuet, diputado de Soberanistes adscrito al grupo de Esquerra Republicana en el Congreso, se mantendrá este miércoles en la abstención volviéndose a desmarcar de su socios de ERC, que apuntan de nuevo al voto en contra.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha anunciado el voto positivo. Ha considerado en su discurso ante el pleno del Congreso que el decreto con la nueva prórroga "va en la línea" de las demandas planteadas por su partido, en aspectos como la llamada "cogobernanza" y el fomento del diálogo con las comunidades autónomas, y por ello lo ha calificado de "positivo". En una votación que será muy ajustada para que el Ejecutivo logre sacar adelante esta nueva prórroga, el voto afirmativo de los seis diputados del PNV resulta decisivo.

El representante de la formación nacionalista no ha desvelado el sentido del voto de su formación hasta el final de su alocución, en la cual ha repasado sus peticiones de las últimas semanas para modificar la aplicación del estado de alarma por la crisis del coronavirus, en buena parte recogidas por el Gobierno. Así, ha subrayado que el diálogo con las autonomías "se amplía y se ahonda" al dar un papel más relevante a los presidentes autonómicos para desarrollar los acuerdos adoptados.

En suma, el portavoz del PNV ha admitido que "en la medida en que colabore y se avance a través del diálogo" el contenido propuesto hoy por el Ejecutivo de Pedro Sánchez "es positivo". Y aunque la situación "no es cómoda para nadie y cuanto antes se acabe, mejor", ha puntualizado, "dadas las circunstancias" ha reconocido que "podemos sentirnos más cómodos" siempre y cuando se practique ese diálogo, sobre todo porque hay una "inquietud ciudadana" para que "las cosas funciones institucionalmente".

Ciudadanos dice que actúa con la responsabilidad que sus socios no tienen

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha avisado a Sánchez, de que la formación naranja no se ha convertido en el nuevo aliado del Ejecutivo por apoyar otra prórroga del estado de alarma, sino que simplemente actúa con la "responsabilidad" que sus socios no muestran.

"No se equivoque, no tiene un nuevo socio, sus socios son estos que le dejan ahora en la estacada. Lo que tiene es un partido de Estado que, siempre que haga propuestas moderadas que sean buenas para los españoles y si abandona la arrogancia y va por la senda del consenso, le dará su apoyo", ha declarado en el Pleno de la Cámara Baja, instando a Sánchez a apelar a "la responsabilidad de sus socios de gobierno que hoy le votan que no".

Casado culpa a Sánchez de "fracasar" dejando un "erial"

El líder del PP, Pablo Casado, ha culpado este miércoles en el Pleno del Congreso al jefe del Ejecutivo de haber "fracasado" en la gestión de la crisis del coronavirus, dejando un "erial" y le ha advertido que solo suya es la responsabilidad. Tras apelar a la España de los balcones que se quiere levantar, le ha solicitado "cambiar el rumbo para evitar el naufragio" después de haber "sobrepasado los límites en un abuso insostenible de la excepcionalidad constitucional".

"Después de dos meses otorgándole los máximos poderes que nunca se habían dado desde la oposición al Gobierno, su balance de gestión de esta crisis es un erial. Y suya toda la responsabilidad porque no ha querido contar con nadie en ningún momento. Por eso se le recordará y la historia, al contrario de lo que decía su admirado Castro, no le absolverá", ha proclamado Casado.

Abascal culpa al Gobierno de provocar miles de muertos

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha llamado este miércoles a los ciudadanos a protestar contra el Gobierno, al que considera culpable de "miles" de muertos y haber provocado también la ruina de "millones" de ciudadanos con su gestión "criminal" de la crisis del coronavirus; todo ello con el apoyo de Ciudadanos, al que ha reprochado su "equidistancia" como "bisagra" de un Ejecutivo "liberticida".

"Ustedes son culpables", ha espetado Abascal a la bancada del Gobierno durante el debate en el Congreso para una nueva prórroga del estado de alarma. El líder de Vox ha comparado al Ejecutivo con un conductor que atropella a un peatón por ir mirando su agenda: "Ustedes iban conduciendo España mirando su agenda ideológica y han provocado la muerte de miles de nuestros compatriotas", ha acusado.