'El secreto de Puente Viejo' echa el cierre: "Es un final hecho a conciencia"

Nueve años y más de 2.300 capítulos después, 'El secreto de Puente Viejo' llega a su final convertida en la serie más longeva de la historia de Antena 3. La cadena insignia de Atresmedia emitirá este miércoles su último capítulo en el prime time (a partir de las 22:45 horas), la misma franja en la que se estrenó el 23 de febrero de 2011.

"Se decidió acabar 'Puente viejo' hace tres o cuatro meses", afirma Albeto Pernet, productor ejecutivo y director de esta ficción, a la Cadena SER. "Es normal que las cadenas decidan en un momento dado renovar sus parrillas. Es una serie que, aunque ha demostrado algún desgaste después de nueve años en antena, se va como líder de ficción en su franja. En ningún momento sufrió un descalabro. Es un final hecho a conciencia para terminar un gran recorrido".

Pernet hace el mejor de los balances. Ha trabajado en otros títulos de éxito como '7 vidas', 'Aquí no hay quién viva' y 'Yo soy Bea'. Sin embargo, reconoce que con 'El secreto de Puente Viejo' le ha cambiado la vida. "Se ha emitido durante 9 años, se ha vendido a 70 países, ha sido un éxito en Italia (superando muchas veces la audiencia que hacía en España), casi 800 actores, 1000 técnicos, 45.000 escenas rodadas…Esta serie es un antes y un después. En este periodo, para que veas como ha influido, han nacido 40 niños en el equipo. Nos ha cambiado la vida a todos".

Cantera de actores

'El secreto de Puente Viejo' se despide, además, siendo una de las series que ha descubierto a muchos de los actores con mayor proyección de nuestro país. "El buen ojo lo ha tenido Boomerang, que ha sabido dar con un equipo de casting formidable. Se han tomado esta serie con mucha seriedad y uno de los sellos fue contratar a actores que estaban empezando, que eran completamente desconocidos", explica. "Y funcionó. De 'Puente Viejo' salieron Jaime Lorente ('La Casa de Papel' 'Élite'), Álex Gadea ('Toy Boy'), Megan Montaner ('Sin identidad', 'Monteperdido'), Álvaro Morte ('La Casa de Papel', 'El Embarcadero')…personas que llegaban después a una serie de prime time y les preguntaban que de dónde salían, que cómo sabían hacer lo que hacían con la edad que tenían".

El futuro de las series diarias

Con el final de 'El secreto de Puente Viejo', la ficción diaria pierde presencia en las cadenas generalistas. A partir de ahora solo habrá tres producciones de este tipo: 'Acacias 38' y 'Servir y proteger' en La 1 y 'Amar es para siempre' en Antena 3. Sobre el futuro de este formato tradicional también le hemos preguntado a Alberto Pernet.

"Las series diarias y las audiencias de la ficción, en las cadenas generalistas, han sufrido variaciones y las van a seguir sufriendo. La irrupción de las plataformas coincide con todo esto", asegura el productor. "Creíamos que las diarias quedaban exentas, pero no. La gente quiere ver series sin publicidad y consumirlas cuando quieran. Además, los espectadores de hace nueve años no son los mismos que hay ahora".

Y añade: "Me pregunto todos los días por qué las plataformas no se han volcado con las series diarias. No sé si algún día lo harán, creo que sí. De todas formas, espero que las generalistas sigan apostando por este tipo de ficción".