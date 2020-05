Luis Enrique, seleccionador nacional con pasado madridista y culé, explicó cómo vivió su marcha del Real Madrid al Barcelona gratis tras cinco años vistiendo de blanco.

"Yo acabé mi contrato con el Madrid después de cinco años. No llegamos a un acuerdo, pero me quisieron renovar. A partir de ahí, tomé el camino que quise. Todos queremos que hablen bien de nosotros, es lógico, pero para mí fue muy gratificante ver que el entrenador (Capello), que era muy reconocido a nivel mundial, dijera que no podía entender que se haya ido Luis Enrique libre", explicó durante una entrevista en Colgados del Aro.

Además, también habló la polémica celebración de un gol en su vuelta al Bernabéu vestido de azulgrana, en la que mostró la camiseta a la grada. "Para uno que marco... había que celebrarlo", expresó.

Respecto al "odio generado" por marcharse al eterno rival, Luis Enrique explicó que "no generas ningún odio". "Eso es una generación de hormonas. Es como unas células dañinas que te pueden hacer daño si no las echas. Va muy bien, porque sirve para expulsar el resquemor. Hay que potenciar más que cambien los jugadores de equipos".

"Cuando Clemente era mi entrenador, si me decía que me tirase por un puente, lo hacía"

Otra de las cuestiones por las que le preguntaron fue qué entrenador había sido el mejor para él. Luis Enrique nombró a Javier Clemente, pero admitió que "había sido injusto con él".

"Siempre me han preguntado quién era mi mejor entrenador y siempre contestaba que Van Gaal. Durante estos meses he reflexionado y ser entrenador no es sólo saber de táctica. Después de analizarlo tranquilamente, el mejor entrenador que he tenido es Clemente", comenzó a explicar.

"A través de lo que transmitía como entrenador si me decía "tírate por un puente" me tiraba por un puente. Ser un buen líder es importante y como entrenador es difícil", añadió.

