Muere una estrella de la WWE a los 39 años al tratar de salvar a su hijo

La lucha libre americana está de luto por el fallecimiento de uno de sus integrantes, Shad Gaspar. La WWE informó este miércoles de la muerte del luchador mientras trataba de salvar a su hijo en una playa de California el pasado 17 de mayo.

Shad Gaspar / Getty Images

"La WWE se entristece al enterarse de que la exsuperestrella de la WWE Shad Gaspard ha fallecido a la edad de 39 años. Gaspard había desaparecido mientras nadaba con su hijo en Venice Beach en California el 17 de mayo. En su último acto, Gaspard instruyó a los socorristas para salvar la vida de su hijo", dice la nota de la organización en la que comunicó el fallecimiento del deportista.

Gaspard se hizo especialmente popular como la mitad de la pareja Cryme Tyme junto al luchador Jayson Anthony Paul, conocido como JTG. "Antes de entrar en el cuadrilátero, Gaspard jugó al baloncesto en Georgia Perimeter College", recuerda la WWE. También fue un guardaespaldas de P.Diddy, Britney Spears y Mike Tyson.

"Admirado por amigos y colegas por su calidez y humor, Gaspard no era ajeno a los actos heroicos. En 2016, evitó un atraco a mano armada en Coral Springs (Florida) reteniendo al sospechoso en el suelo hasta que llegó la policía", añade.

El deportista también fue autor de una novela gráfica y actuó en varios programas de televisión y películas, incluyendo Brothers y Think Like a Man Too.

