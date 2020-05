Virginia Torrecilla anuncia que ha sido operada con éxito de un tumor cerebral

La centrocampista del Atlético de Madrid Virginia Torrecilla se sometió este jueves a una neurocirugía, que fue efectuada con éxito en la Clínica Universidad de Navarra de Madrid, donde continuará su rehabilitación supervisada por los servicios médicos rojiblancos, según informó el club.

La internacional española, mundialista el pasado verano en Francia 2019, explicó en su perfil de Instagram que la semana pasada volvió a Madrid 'con dolor de cabeza y cervicales'. El TAC reveló que tenía un tumor en la cabeza.

'Cuando lo vieron pensaron que no era maligno, así que era algo positivo. Pensad para mí lo que era tener algo así. Yo, que soy una persona que vivo mi día a día como una loca y que siempre intento disfrutar de los momentos de la vida. El 14 de la semana pasada me lo comunicaron. Me tuve que ir a la Universidad de Navarra para operarme, porque el pequeño tumor no era ya tan pequeño y podía ser que fuese un tumor que tenía desde hace algo de tiempo. Me ingresaron de inmediato. Estuve miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo aquí y el lunes me hicieron todo para entrar a quirófano. Todo fue genial. Ha sido un éxito la operación', explicó. Virginia Torrecilla recibió este jueves el alta hospitalaria y comenzará la rehabilitación el viernes.

'Todos están contentos por la evolución que estoy teniendo. Creo que eso es súper importante y yo solo quería comunicaros que hago esto público porque es importante para todas las personas que tienen enfermedades y luchan en su día a día por superar cualquier obstáculo que tengan en medio. Yo, de verdad, jamás en la vida hubiese imaginado que yo pudiese pasar algo así. Ni yo ni nadie de mi familia. Pero me tocó', dijo.

La mallorquina dijo que encaró la intervención quirúrgica 'con optimismo' y se dispuso a 'trabajar duro con la rehabilitación'. 'Empiezo mañana mismo y estoy deseando comenzar ya', añadió.

'Se sale de cualquier cosa, lo único que se necesitan son ganas y fuerza. Yo soy la tía más positiva del mundo. Solo tenía un camino y era hacer esto para poder seguir. Espero que esto sea el principio de algo grande. Si antes vivía la vida, ahora la viviré el doble. Dar las gracias a todo el mundo que ha estado conmigo. A mi familia, a mis amigos, a mi doctor y al Atlético de Madrid, que lo ha dado todo por mí', afirmó la centrocampista balear.