Sylvinho: "Ojalá Coutinho pueda volver y triunfar en el Barça"

El exjugador brasileño del Barça, Sylvinho ha repasado la actualidad en el Què t'hi Jugues! de SER Catalunya y ha opinado sobre los jugadores brasileños del Barça. Preguntado sobre un posible retorno de Neymar al Barça, Sylvinho cree que "puede jugar donde quiera". "¿Quién va a decir que no puede volver a la Liga o a jugar a algún equipo? El único que puede decir algo es él. La capacidad de este jugador individual es... mamma mía, un enorme jugador", ha asegurado.

También ha opinado sobre Coutinho, de quien espera "pueda volver al Barça y triunfar". "Tiene gol y mucha calidad y en Barcelona jugaba más por banda. No acabó de cuajar pero ojalá vuelva y pueda triunfar en el Barcelona porque se trata de un grandísimo jugador", ha expresado. "Si nó es en el Barça, seguro que triunfará en otro equipo". Sobre Arthur, ha recordado que cuando le entrenaba en la selección, le pedían más atrevimiento. "Las comparaciones con Xavi no me gustan. Él es un grandísimo jugador. Maneja perfectamente el balón, es joven y puede mejorar. Con nosotros podía jugar más hacia adelante de lo que lo hacía", ha recordado.

Futuro como entrenador

"Me gustaría entrenar en España. Mi formación fue allí como futbolista, la académica fue en Italia. Soy un entrenador que trabaja en todos los aspectos del juego pero sobretodo mi equipo debe tener alma y transmitir en el campo".

"Rijkaard gestionaba muy bien el vestuario y Guardiola dio un paso más como entrenador. Nos daba mucha información. Me fijo en los dos. Intento dar información a mis jugadores pero al final ellos toman las decisiones. Los exjugadores tenemos la suerte de saber cómo piensan los futbolistas".





