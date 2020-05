Borja Díaz: "Pensar en jugar el play-off en junio es una locura"

Siempre señalado por todos como uno de los mejores jugadores de Movistar Inter sin ser titular indiscutible, hoy Borja Díaz ha demostrado en la rueda de prensa virtual que quiere tener un rol importante en el equipo dentro y fuera de la pista. Además de confirmar lo contento que está por su renovación hasta 2022, el ala madrileño considera "una locura" disputar el playoff en junio porque "por mucho que se pueda entrenar a principios de junio, vas a tener unos 20 días de entreno después de dos meses parados, lo que es una locura a nivel físico para los jugadores".

¿Y julio? Recordemos que Inter va a perder a seis jugadores el 31 de junio (Ricardinho, Ortiz, Humberto, Elisandro, Marlon y Bebe), por lo que, según Borja, "no saldríamos beneficiados con ninguna opción. Yo no he hablado ni voy a hablar con los compañeros que se van, porque hay que entender que tienen otros proyectos después del 31 de junioy hay que respetar su decisión".

Borja ha destacado que "lo que más nos invade a los jugadores es la incertidumbre de cuándo vamos a volver. Necesitamos saber cuándo se va jugar y si se va a jugar o no para poder planificarnos. Se tome la decisión que se tome, alguien va a salir perjudicado, hay muchos intereses detrás", e insiste "Yo pediría que se tome la decisión ya. Una liga se tiene que terminar en la pista, veo imposible que sea en junio, pero en julio veo alguna posibilidad. Si no se juega, sería acertado dejar la temporada desierta".

Además, esta semana la LNFS pidió al CSD que declarara su competición como profesional, una petición que para Borja "llega tarde, más tarde que nunca, y en un mal momento. Se ha pasado el arroz y bien pasado. Ahora hay otras cosas más importantes y ya en septiembre lucharemos por algo que nos merecemos". Y, hablando de merecimientos, la afición de Inter siempre reclama la convocatoria de la Selección para Borja Díaz, algo que nunca he tenido aún. Para Borja, "es muy complicado ser fijo en la Selección, pero sí que quiero tener la oportunidad de ir y demostrar mi valía, que creo que me lo he ganado haciéndolo bien tantos años en Movistar Inter"