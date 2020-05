Marc Gené: "Carlos Sainz es un futuro campeón del mundo de fórmula 1"

El Mundial de Fórmula 1 calienta motores a la espera de que la competición se inicie a principios de julio, sin público, con medidas sanitarias excepcionales y con un calendario que aún se está estructurando.

Uno de los veteranos de este deporte es el español Marc Gené (Sabadell, 1974), piloto probador de Ferrari, que en una entrevista telefónica con EFE desgrana las novedades de la Fórmula 1 provocadas por la pandemia del coronavirus y analiza el fichaje de Carlos Sainz por la escudería italiana.

"Es alguien de resultados inmediatos, pero estamos apostando por un piloto de futuro que tiene mucho recorrido. Su personalidad, además, encaja muy bien con Ferrari. Es muy inteligente y maduro, si hablas con él no parece que tenga 25 años", comentaba Gené destacando las cualidades del piloto español.

Fijándose en el ámbito más profesional, señalaba que "es muy técnico, rápido y da muy buen 'feedback' del coche. Y para mí lo que más destacaría es su constancia, no comete errores y consigue muchos puntos en los Mundiales. Mentalmente es muy sólido".

Además, cree que podría hacerse con el título de campeón del mundo de Fórmula 1 sin demasiada dificultad: "Después, que lo consiga o no es otra cosa. Pero no hay nada que le falte para que pueda serlo".

Aunque reconoce que la llegada de Sainz a Ferrari no se ha porducido de una forma habitual, puesto que esta temporada, todavía, no estará en la Scuderia: "La situación que se ha dado no es normal. Yo en 15 años que llevo en Ferrari no la había visto nunca. Él mentalmente tendrá que hacer un 'reset'. Estos últimos días seguramente habrá pensado más en Ferrari que en McLaren. Es una situación anómala incluso para Ferrari, que estaba acostumbrado a firmar con los pilotos en el GP de Monza, en septiembre".

Gené también ha hablado del ámbito económico, reconociendo que la pandemia de coronavirus afceta deportivamente pero también a la hora de firmar contratos. Cree que ese es el motivo por el que Vettel obtiene cifras superiores que Sainz: "Estamos viviendo y viviremos un nuevo paradigma a nivel de gastos. Si comparas los sueldos que tendrán los pilotos de Ferrari en 2021 con los que tenían en 2016 la diferencia es abismal. Y esto será así para todos los deportistas".





Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Además, la última hora de la pandemia del coronavirus, en la SER. Consulta la evolución de contagiados, fallecidos y recuperados en España y los últimos datos por Comunidades Autónomas. Y no te pierdas el podcast Informe Coronavirus (escúchalo en nuestra App en iOS y Android o suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o tu agregador favorito). También puedes recibir nuestra newsletter diaria con las noticias, reportajes y audios más destacados día.