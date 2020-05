El PP acusa al Gobierno de estar 'fracturado' y subraya que no ha rectificado en su pacto con Bildu

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha asegurado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no ha "rectificado" su pacto con Bildu para derogar la reforma laboral y se ha dedicado solo a "atacar y culpar" al Partido Popular por votar en contra de la quinta prórroga del estado de alarma. Además, le ha recriminado que no haya dado la "más mínima explicación coherente" sobre la "monumental crisis" que, a su juicio, hay en el seno del Gobierno.

Sánchez ha asegurado en su comparecencia en Moncloa que la interlocución con otros grupos "se podría haber evitado" si el PP se hubiera abstenido o votado a favor de la prórroga. Además, ha dicho que no ve contradicción entre Pablo Iglesias, que quiere derogar de forma íntegra la reforma laboral, y Nadia Calviño, que se opone a esa derogación, al tiempo que ha criticado que haya formaciones que ven en el Covid-19 una oportunidad para "derrocar el Gobierno" pero ha avisado que "hay cuatro años por delante" de legislatura.

Montesinos ha reprochado al jefe del Ejecutivo sus críticas al principal partido de la oposición. "Muy dividido tiene que estar el PSOE, muy fracturado tiene que estar el Consejo de Ministros y muy sobrepasado tiene que estar Pedro Sánchez si su única estrategia y su único argumento para defender el pacto con Bildu es atacar y culpar al PP", ha declarado.

"Sánchez no ha pedido perdón"

Es más, el responsable de Comunicación del PP ha subrayado que Pedro Sánchez ha sido "incapaz" en esa comparecencia de dar "la más mínima explicación coherente sobre la monumental crisis en el seno de su Gobierno".

"Sánchez no ha rectificado, no ha pedido perdón. Lo único que ha hecho hoy en su rueda de prensa ha sido atacar al principal partido de la oposición", ha abundado, para pedirle que se dedique a gestionar la pandemia porque el "enemigo es el virus" y no el Partido Popular.

Montesinos ha resaltado que, además de "mentir sistemáticamente", el "problema" es que Sánchez ha pactado con quienes "no condenan el terrorismo" la derogación de una reforma laboral que ha creado tres millones de empleos y que ampara en este momento los ERTE para cuatro millones de familias.

"Le da igual, incluso, lo que piensen nuestros socios europeos. En Europa hoy deben estar horrorizados al comprobar que el Gobierno pretende, de la mano de Bildu, tumbar una de las reformas clave para garantizar la competitividad y la creación de empleo", ha enfatizado, para agregar que se han cerrado más de 100.000 empresas y hay más de siete millones de personas acogidas a ERTE o ERE, algo que "solo ha ocurrido en tiempos de Tsipras o Varoufakis".

"Acierta" al no dar "por perdida" la temporada turística

El vicesecretario de Comunicación del PP ha reclamado al presidente del Gobierno que atienda el plan 'Activemos España' que le ha ofrecido Pablo Casado porque "cuando escucha al PP y rectifica, acierta".

En este punto, ha subrayado que Sánchez "acierta al rectificar y no dar por perdida la temporada turística". De la misma manera, ha dicho que "acierta" al declarar luto oficial por las víctimas del coronavirus "aunque sea tarde".

Montesinos ha señalado que la "lealtad" del PP es con España y con los españoles y ha asegurado que tienen un presidente del Gobierno que "no está a la altura de las circunstancias". Por eso, ha dicho que el PP seguirá ejerciendo una oposición "firme y responsable", presentando propuestas, denunciando todo aquello que no está haciendo bien el Gobierno.