Iker Casillas se ha sincerado sobre su salida del Real Madrid hace cinco años. El portero del Oporto ha querido compartir una reflexión con todos sus seguidores sobre su salida del vestuario blanco.

"Pocas veces hablé de mi salida del Real Madrid. Di una rueda de prensa en solitario, error, y me fui. 5 años han pasado ya desde entonces. 5 años que cruce la frontera que me llevó a nuestro país vecino: Portugal. Necesitaba volver a sentirme otro. Tener un nuevo ambiente, abandonar estar tan expuesto a la crítica y querer mejorar", comienza el mensaje del guardameta en su cuenta de Instagram.

"Es así amigos, todos los jugadores (sean buenos o malos) quieren mejorar. Y para ello hay mejorar lo físico y lo mental. Y esto último era importante. En Oporto lo volví a sentir. Que no os cuenten otras cosas. Esta foto es de un Real Madrid vs Getafe, temporada 14/15. Yo ya sabía que iba a ser mi último partido. The Last Match", concluye.

Este mensaje de Casillas viene horas después de otro en el que recordaba el aniversario de su marcha. "El último partido en Madrid. ¡Algún día volveré!", escribió en inglés el portero español.

