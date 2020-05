UATAE denuncia que las mutuas reclaman a parte de los autónomos la prestación por cese de actividad de marzo

La prestación por cese de actividad extraordinaria, puesta en marcha por el Gobierno para cubrir a aquellos autónomos que hayan tenido que cerrar o que hayan visto desplomarse sus ingresos por la crisis del COVID-19, está protegiendo en estos momentos a más de 1.300.000 trabajadores por cuenta propia; pero la organización de autónomos UATAE detecta un repunte de reclamaciones de las mutuas a trabajadores por cuenta propia que habían solicitado la prestación desde marzo.

En concreto, estas reclamaciones afectan a los que alegaron como motivo para acogerse a la prestación una caída de ingresos del 75% o más (también se pueden acoger a la prestación los que hayan tenido que suspender por completo su actividad). Muchos autónomos solicitaron esa ayuda a vivir ese desplome en su actividad a partir del 14 de marzo, fecha de declaración del estado de alarma; sin embargo, la ley dice que la caída ha de producirse “en el mes natural anterior al que se solicita la prestación”, lo que hace más difícil cumplir con el requisito en marzo, dado que sólo hubo restricciones a la actividad económica medio mes.

Según la organización de autónomos UATAE, las mutuas (que son las que gestionan la prestación) pidieron una aclaración a la Seguridad Social, que la dio en forma de criterio interpretativo el 29 de abril: ahí se confirma que “los requisitos para causar el derecho a la prestación deben concurrir en la fecha en la que la misma se devenga, de manera que si durante el mes de marzo no estaba suspendida la actividad o la facturación no se ha visto reducida en al menos el 75%, la prestación no debe abonarse”. A partir de ese momento, se han sucedido las reclamaciones de las mutuas a los autónomos, instándoles a renunciar a esa solicitud (si no la han cobrado todavía) o a devolverla (si la han cobrado), según UATAE.

La secretaria general de UATAE, María José Landaburu, pide a la Seguridad Social que, igual que la prestación se cobra desde el 14, que las pérdidas se computen desde esa fecha, y que “haga una interpretación inclusiva, que alcance al mayor número de autónomos y no nos ponga trabas, porque ya estamos sufriendo bastante en esta situación”. Desde la Seguridad Social explican que el criterio interpretativo sólo reafirma lo que ya dice el artículo 17 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, que fue el que puso en marcha la prestación extraordinaria por cese de actividad.

El primer pago del fondo de 16.000 millones se hará en julio

Pedro Sánchez ha dicho a los líderes autonómicos que el primer pago del fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros se realizará el próximo mes de julio y el resto se abonará en meses alternos, concretamente en septiembre, noviembre y diciembre, según han informado fuentes autonómicas.

Durante la undécima videoconferencia que ha mantenido con los presidentes autonómicos desde que se decretó el estado de alarma por la pandemia de coronavirus, Sánchez ha insistido en que la "magnitud" de la crisis justifica esta medida, que anunció por primera vez a principios de mayo para que "ninguna comunidad autónoma se quede atrás".

En aquella ocasión, el jefe del Ejecutivo planteó que el fondo tendría un impacto de 10.000 millones de euros para el gasto sanitario, que es donde más están invirtiendo los gobiernos autonómicos. Asimismo, 5.000 millones de euros tendrían como objetivo paliar las consecuencias de la "caída económica", mientras que los 1.000 millones de euros restantes irían destinados al gasto social.

Este domingo, Sánchez ha trasladado a los presidentes autonómicos la importancia de "resolver cuanto antes" los criterios de reparto para así poder "transferir cuanto antes" los fondos, según las fuentes informantes.

Por otro lado, el presidente ha informado a los dirigentes de las comunidades de los debates que existen actualmente en el marco europeo para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia. Así, ha hablado del marco financiero plurianual y del fondo de recuperación, íntegro de transferencias y no de préstamos.

Alemania presidirá la UE a partir de junio

Para Sánchez, es "un buen primer paso" sobre el que cada Estado se está posicionando: mientras que los países del este quieren hablar del marco financiero, otros como Austria, Dinamarca, Países Bajos y Suecia no quieren mutualizar la deuda, aunque ha comentado que esto ya se da "de facto".

El jefe del Ejecutivo ha recordado que en el mes de junio la Presidencia de la UE pasará a Alemania y que este país quiere finiquitar este debate y tomar una decisión cuanto antes.

En todo caso, ha añadido, el próximo 1 de junio se pondrán en marcha tres líneas de ayuda derivadas de las consecuencias de la crisis y consistentes en el reaseguro de desempleo, la línea para garantizar liquidez a las empresas y la de los gastos vinculados al covid-19.

Por último, Sánchez ha emplazado a los presidentes a la reunión, el próximo 28 de mayo, del Gobierno con las comunidades autónomas en la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE) con el objetivo de valorar todas estas cuestiones.

