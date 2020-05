Joao Félix, delantero del Atlético de Madrid, ha sufrido este lunes una lesión de rodilla que dificulta su puesta a punto en el regreso de los entrenamientos al fútbol español. En la Barra Libre de SER Deportivos hemos debatido sobre el papel del portugués en esta Liga en la que apareció como el gran refuerzo rojiblanco tras la marcha del francés Antoine Griezmann al FC Barcelona.

Antonio Romero. "La lesión de Joao Félix no parece grave. El debate que mantengo yo con Talavera es el papel que iba a tener en lo que queda de Liga. Joao Félix roza el cinco raspado y es difícil que un 11 jornadas la rompa un futbolista que lo lo ha hecho antes. Es más fácil que lo haga un Messi o un Vinicius".

Miguel Martín Talavera. "Yo también le doy un cinco raspado a Joao Félix, pero Vinicius ha jugado dos ratos. El portugués no ha sido el mejor del equipo de Simeone, pero no creo que sea para ponerle un cero, como muchos hacen. No se puede comparar con un Vinicius que lleva en el Real Madrid dos temporadas".

Romero. "A mí me gusta más Joao Félix que Vinicius, pero esconder que el rendimiento del portugués es insuficiente sería mentir".

Manuel Esteban. "Joao Félix está en sintonía con la temporada tan mala que está haciendo el Atlético de Madrid a excepción del partido ante el Liverpool".

Antonio Romero. "Con otro entrenador sería muy diferente. Tengo dudas de que al Cholo le guste un jugador como Joao Félix".

La vuelta de la Liga

Jordi Martí. "Hay dos artífices de la vuelta del fútbol: el empuje de Javier Tebas, que ha hecho que el fútbol funcione por un canal protegido, y la colaboración de Irene Lozano (presidenta del Consejo Superior de Deportes) y el Gobierno español".

Antón Meana. "También ha influido que el fútbol tiene dinero para comprar su vuelta. Ha puesto dinero para poder a competir, tener un buen protocolo y ayudar a que otros deportes puedan seguir subsistiendo".

