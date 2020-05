Cuando el volcán Eyjafjallajökull cambió el futuro de Lewandowski

La carrera de Robert Lewandowski ha estado marcada por goles y récords. A todos los niveles. Tanto en el Borussia Dortmund como en el Bayern Munich. Ya prácticamente nadie se acuerda de su paso iniciático por el Lech Poznan o sus primeras temporadas en Alemania, donde fue suplente del delantero uruguayo Lucas Barrios. Ahora es uno de los mejores 9 del mundo. Y lo lleva siendo muchos años.

Pero hay momentos que marcan el destino de un jugador. Puede ser un encuentro especial con el ojeador de turno en la grada. O puede ser la erupción de un volcán. Lewandowski lo tenía hecho con el Blackburn Rovers. Hasta que un acto geológico lo cambió todo.

“Fui con mi jefe de ojeadores Martyn Glover. Quedamos muy impresionados con el jugador y el presidente del club alcanzó un acuerdo por unos ocho millones de euros con el Lech Poznan”, ha dicho Sam Allardyce, entrenador del Blackburn Rovers por aquel entonces, en unas declaraciones al medio británico TalkSPORT. “Lewandowski debía volar a Inglaterra, pero al entrar en erupción el volcán Eyjafjallajökull la nube de cenizas cubrió en Islandia, fue extendiéndose, y todos los vuelos se cancelaron. Lo estábamos esperando en el aeropuerto de Manchester, no llegó y una o dos semanas después, firmó con el Borussia Dortmund”.

El propio Lewandowski admitió en un artículo que el giro de los acontecimientos dio un vuelco a su carrera. "El vuelo fue reservado pero no pudimos irnos. ¿Cambió mi vida? Sí, quizás... Si hubiera ido allí, tal vez me habría quedado. Pero luego me enteré de Dortmund y ese fue el siguiente paso".