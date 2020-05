Daniele Gastaldello: "Jugar a las 16:30 en verano es escandaloso, somos humanos"

La posibilidad de disputar una “maratón futbolística” en verano no termina de convencer a los futbolistas. Quieren volver. Pero no a cualquier precio. Daniel Gastaldello, capitán del Brescia, ha mostrado su disconformidad al respecto. Sobre todo por la idea de jugar en verano durante la tarde, a plena luz del día. Algo que ha calificado como “escandaloso”.

“Terminar este campeonato me parece forzado, habrá muchos riesgos. No somos máquinas, somos seres humanos. No es correcto y debemos levantar la voz”, ha esbozado el italiano en una entrevista a la emisora nacional ‘Radio Rai’.“Leí que podría haber partidos a las 16:30 en verano, es algo escandaloso”, agregó.

La Seria A todavía no ha decidido cuándo volverá el fútbol. El Ejecutivo nacional de Conte sigue barajando fechas para el regreso. Hasta el momento, la opción que más adeptos suma es la de retomar la competición el 14 de junio.