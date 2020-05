"Me quería morir": el jugador que se quedó con las ganas de trabajar con Simeone

Quedarse a un paso de algo muy deseado genera una frustración que supo explicar perfectamente el futbolista argentino Papu Gómez en una entrevista. "Me quería morir", aseguró el futbolista argentino del Atalanta cuando explicaba en un podcast que se quedó muy cerca de recalar en el Atlético de Madrid y de estar a las órdenes de Diego Pablo Simeone.

Papu Gómez, en un partido con el Atalanta. / Getty Image

El jugador, de 32 años, explicó esta situación en Libre de humo, el podcast del periodista argenino Martín Reich. "Estuve en Argentina con Simeone y un día fuimos a almorzar. Me dijo que cuando regresara a la pretemporada me pediría como refuerzo para el Atlético de Madrid. Catania pidió diez millones de euros, y ellos ofrecieron seis. No me vendieron finalmente por esos cuatro millones y me quería morir", dijo de forma elocuente en el podcast.

Aquellas conversaciones se produjeron en 2003, cuando el futbolista argentino militaba en el Catania. En ese conjunto militó durante tres temporadas, donde fue uno de sus jugadores fundamentales. Después estuvo una temporada en el Metalist ucraniano para recalar en la temporada 2014-15 en el Atalanta, donde continúa en la actualidad. En lo que va de campeonato ha jugado 24 partidos de la Serie A en los que ha conseguido un total de 6 goles. En la Champions League ha disputado 8 encuentros y ha conseguido un gol.

