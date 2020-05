Gareth Bale ha vuelto a ser protagonista en la actualidad del Real Madrid con unas declaraciones en las que ha hablado de las críticas que recibe por jugar al golf y ha realizado una curiosa comparación con Stephen Curry, la estrella de los Golden State Warriors, que algunos consideran poco apropiada.

Entre ellos, los especialistas en el Real Madrid del equipo de deportes de la SER. Antonio Romero y Javier Herráez han vuelto a conversar este martes con los oyentes, que les han preguntado insistentemente por la situación del galés. "Sale mal parado en la comparación porque Curry es fundamental para su equipo y Gareth Bale, no", ha señalado Herráez en ese encuentro.

"Se cumplen dos años de la final de la Champions League en la que metió aquel gol de chilena al Liverpool. Fue un golazo, pero hoy ha hecho el ridículo", ha añadido Romero. Desde su punto de vista, una de las cosas que diferencia al galés de Curry, con el que se ha comparado él mismo, es que "Curry siempre tiene en mente que su prioridad es el baloncesto" y, sin embargo, parece que no ocurre lo mismo con Bale y el fútbol.

Romero ha reconocido que no se llega a la élite sin trabajar mucho, pero Bale ha demostrado "que no es un gran profesional". Además, considera que el Real Madrid tiene muy difícil deshacerse de él con una venta que pueda resultar medianamente atractiva para el club. "De un tiempo a esta parte, en la que Bale es un jugador residual, no hay ofertas y nadie le paga lo que él querría. Nadie le daría ya los 12 millones de euros netos". Por eso cree el narrador de los partidos del Real Madrid que ahora sí es "difícil" que el conjunto blanco "se pueda quitar a Bale" este verano.

'Operación Mbappé'

Herráez ha insistido en que el Real Madrid lo tiene todo preparado para acometer el fichaje del francés Mbappé. Le beneficia el hecho de que el jugador quiere venir a la capital de España y ha rechazado ofertas para ganar 36 millones al año. Eso, a su vez, complica la necesidad de afrontar el fichaje a corto plazo de un delantero de garantías.

Romero asegura que el conjunto blanco debería jugar una de estas dos bazas: la de la juventud de Haaland o la de la experiencia de Lewandowski. "Yo veo a Haaland en el Real Madrid o al Madrid intentando hacerse con él", ha señalado. "El Madrid va a estar ahí, seguro", ha añadido Javier Herráez.

