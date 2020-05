Kylian Mbappé sigue estando en el punto de mira del madridismo y, según el propio jugador, varias leyendas del club blanco también han estado muy presentes a lo largo de su vida. "Mis ejemplos a seguir fueron primero Zidane y luego Cristiano Ronaldo", afirma Mbappé.

El jugador del PSG explica, en una entrevista para el Daily Mirror, que su primer modelo a seguir fue el entrenador del Real Madrid "por todo lo que consiguió con la selección francesa".

"Y después Cristiano Ronaldo. Ha ganado muchísimo y sigue siendo un ganador incluso después de tantos éxitos. Han dejado su huella en la historia del fútbol y yo quiero dejar mi propio capítulo en los libros de historia", explica.

Sobre sus futuros objetivos, Mbappé lo tiene claro: "Mi gran ambición es ganar la Champions y ser parte del PSG que gane su primera Champions sería muy especial". No obstante, el delantero francés explica que "estaría bien" ganar un Balón de Oro "pero no es algo que le quite el sueño".

"No creo que tenga que ganarlo esta temporada o la siguiente, no me tengo que poner un límite de tiempo. Siempre pongo al PSG y a la selección como prioridad y si los galardones individuales llegan de mis buenas actuaciones, son un bonus", añade.

