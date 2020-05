Tromba de críticas de asociaciones judiciales y Guardia Civil por la "injerencia" de Marlaska

Pocas veces hay tal unanimidad en las críticas desde las asociaciones que representan a la magistratura pero también en las plataformas profesionales de la Guardia Civil. Tras el cese del jefe de la Guardia Civil en Madrid vinculado al informe del 8-M, todos han pedido más explicaciones de las que ha dado y acusan al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, de haberse excedido en sus funciones para interferir en la judicatura.

Los representantes del Instituto Armado coinciden en exigir aclaraciones urgentes que desvinculen el cese del teniente coronel, Diego Pérez de los Cobos, con la investigación judicial del 8M y la respuesta a la crisis sanitaria del Gobierno que se investiga en el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid. En este sentido, JUCIL recuerda que la policía judicial "depende de los jueces, los tribunales y del ministerio público".

La AEGC lo tacha de "aberración" si se confirman los motivos del cese vinculados al informe y "siguen considerando insuficientes las aclaraciones ofrecidas por el ministro". Su portavoz, Francisco Javier Benito, asegura que " y APROG habla de "aviso a navegantes" y dicen que en Interior "no vale todo". Su presidente, Francisco javier Pajuelo, no quieren entrar en el "y tú más" y pide que para evitar el cruce de relatos exigen al ministro hacer público el expediente de falta de confianza por el que basa el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos.

Injerencias en la Justicia

Desde la judicatura, Juezas y jueces para la democracia y la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) califican de la actuación de Marlaska 'injerencia en los poderes del Estado" y señalan que Interior no puede cesar a un agente policial si está inmerso o abscrito a una investigación. La APM pide además la destiticuon de Pérez de los Cobos si se cofirman los motivos del cese.

Su portavoz, María Jesús del Barco, en declaraciones a la Cadena SER, reflexiona sobre la tensión que ha provocado Marlaska con la destitución del jefe de la comandancia de Madrid y teniente general, Diego Pérez de los Cobos. "Los jueces sólo podemos valernos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para investigar los hechos delictivos. Si la Policía y la Guardia Civil no van a poder actuar con la libertad que tienen dentro de la ley por miedo a que en sus investigaciones afecten a un cargo político que quiera saber qué se está investigando, en muy mala situación quedamos los jueces a la hora de instruir porque no tendríamos medios. Pero también los Cuerpos de Seguridad si piensan que sobre ellos pesa la espada de Damocles si no obedecen unas órdenes distintas a las que se les ha dado".

No pueden ser cesados

Desde la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), su presidente, Ignacio González, recuerda que "los funcionarios de policía cuando desarrollan cometidos de policía judicial están sujetos a un deber de reserva. No pueden difundir los datos e informaciones de los que hayan tenido conocimiento en el transcurso de la investigación, pero además no pueden ser removidos mientras dure la investigación judicial".