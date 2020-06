Los 3 sérums más vendidos en Amazon: mantén tu piel hidratada contra el efecto de las mascarillas

Lo confirman los expertos: "El uso continuado de mascarillas está dejando sobre el rostro unas huellas muy particulares. El enrojecimiento de la zona es una de ellas, pero también se están observando inflamación en la piel, heridas y sequedad extrema". Y es que, al contrario de lo que pueda parecer, el vaho que se genera al respirar en su interior, produce un efecto rebote que deshidrata al máximo la piel.

Por eso, en esta etapa en la que no llevar mascarilla no es una opción, es conveniente aportar un plus de hidratación en el rostro. ¿Cómo? Con el chute que supone, en una rutina facial, la utilización de un sérum. "Un sérum es una fórmula muy rica en principios activos, a veces incluso activos puros, con textura muy ligera y una formulación altamente tecnológica que permite que sus ingredientes penetren hasta las capas más profundas de la piel", definen desde STANPA, la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética.

Por eso hemos rastreado la sección de belleza de Amazon y hemos encontrado los tres sérums más vendidos en la plataforma -no es casualidad, entonces, que sea éste el producto que encabeza la categoría-. Y la mejor noticia: los tres cuestan menos de 20 euros y, tal y como confirman sus más de 12.000, 5.000 y 3.000 opiniones, respectivamente, funcionan. Son estos.

1. Sérum facial con ácido hialurónico y vitamina C de Florence Organics

He aquí el número uno más vendido y existoso del pasado año y lo que va de este: un sérum a base de Vitamina C y ácido hialurónico puro de la marca bio Florence Organics. Consigue un efecto antiarrugas, antiedad y antimanchas en rostro, cuello y escote aplicándolo diariamente por la noche y por la mañana como base para el maquillaje.

Está hecho en Italia a base de ingredientes completamente veganos y derivados de agricultura biológica entre los que se encuentran el aloe vera, la centella asiática, el colágeno y la vitamina E: idóneos para combatir las arrugas, las manchas y las marcas de acné y otros problemas cutáneos.

"A la semana comencé a ver pequeños pero notables resultados. La piel queda suave, jugosa (pero no grasa) y flexible, se siente y ve mucho más joven. Mi problema eran las rojeces y, de una semana a otra, se ve una gran disminución de tono. El cambio es increíble. Sin duda un producto que volveré a comprar", comenta una de sus usuarias.

Compra por 16,99€ en Amazon

2. Sérum facial de ácido hialurónico puro con aloe vera de Satin Naturel

El segundo en la categoría, y ganador de 2020 es de la marca orgánica Satin Naturel y está formulado a base de ácido hialurónico y acompañado con aloe vera, extracto de alga espirulina y agua de rosas, lo que crea un fortalecimiento adicional de la función barrera de la piel.

Por eso éste es el producto estrella de la marca: es extremadamente concentrado en ácido hialurónico puro y lo combina de bajo y alto peso molecular (esto significa que trabaja tanto penetrando hasta el interior y promoviendo la creación de colágeno, como ejerciendo de barrera para que la propia piel retenga su propio agua).

"He probado varios de estos sueros y éste es muy bueno, no es grasoso y se absorbe muy bien sin dejar brillos. Tampoco tiene perfume, si bien al aplicarlo se siente un aroma vegetal que a los minutos se desvanece. El aplicador es muy bueno, se puede dosificar controladamente y sin desperdicio", comenta una usuaria. Ahora, por cierto, tiene su precio mínimo histórico y cuesta casi 10 euros menos de su precio original.

Compra por 18,99€ En Amazon

3. Sérum facial de ácido hialurónico puro y vitamina C de Yael Beauté

El de Yael Beauté es también uno de los ganadores de 2020: mezcla Vitamina C y ácido hialurónico puro, es vegano y utiliza el 99% de ingredientes naturales. Es perfecto para aplicar en cara, cuello y escote para reafirmar y reducir arrugas y manchas.

El valor de su pH (5) ideal y similar al de la piel, así como su alto contenido en sustancias naturales y su base de agua hacen que sea idóneo incluso para personas con pieles muy sensibles.

"Mi piel seca ha llegado ser un problema: el efecto de la mayoría de las cremas es efímero, necesitaba algo más duradero y radical. Pues bien: desde la primera gota que vertí sobre mi piel, noté una deliciosa sensación de alivio. Era como regar el desierto. Llevo muy poco tiempo usándolo, pero creo que he dado con el producto ideal. Yael Beauté es una maravilla, el bálsamo definitivo para las pieles secas. Nota: de aroma muy suave, practicante inodoro, la piel lo absorbe sin dejar sensación grasa”, comenta una de sus usuarias.

Compra por 15,90€ en Amazon

*Suscríbete a Amazon Prime para que tus pedidos lleguen antes a casa.

*Las recomendaciones para que las entregas de pedidos online se puedan realizar con total seguridad para repartidores y clientes señalan que se debe evitar el contacto directo entre ambos, mantener la distancia de seguridad y lavarse las manos después de abrir el paquete. Todos los repartidores están instruidos para extremar las precauciones.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 1 de junio de 2020.