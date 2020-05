El 'me gusta' de Isco por el que lleva siendo 'trending topic' dos días

En los últimos días el futbolista del Real Madrid Isco Alarcón está en boca de todos en las redes sociales. No es por la vuelta a los entrenamientos del Real Madrid ni tampoco por la entrevista a su pareja, la actriz Sara Sálamo en La Resistencia de David Broncano.

El motivo es un 'me gusta' que dio en Twitter al rapero Rayden. En el tuit original se muestra una camiseta con el acrónimo ACAB y su explicación debajo: "All Cayetanos are bastards".

El 'me gusta' de Isco / Captura de pantalla

El tuit ha generado un debate con personas mostrándose a favor y otras en contra y discutiendo los motivos ya durante dos días.

Más información

